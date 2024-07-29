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Ізраїльське МЗС порівняло Ердогана з Саддамом Хусейном

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ізраїльське МЗС порівняло Ердогана з Саддамом Хусейном
Раніше Ердоган пригрозив вторгнутися в Ізраїль
фото: X/Ісраель Кац

Глава МЗС Ізраїлю вважає, що Ердоган йде шляхом Саддама Хусейна

Президент Туреччини Реджеп Ердоган пригрозив вторгнутися в Ізраїль, щоб підтримати палестинців. Глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац порівняв його з іракським диктатором Саддамом Хусейном. Про це повідомляє видання The Times of Israel.

«Ердоган йде шляхом Саддама Хусейна і погрожує напасти на Ізраїль. Йому варто лише згадати, що там сталося і чим це закінчилося», – написав очільник ізраїльського МЗС Ісраель Кац.

Зазначимо, що раніше в неділю Ердоган пригрозив ввести війська до Ізраїлю на підтримку палестинців у війні в Секторі Газа.

«Так само, як ми увійшли в Карабах (Нагірний Карабах – «Главком»), так само, як ми увійшли в Лівію, ми можемо зробити те ж саме з ними (Ізраїлем – «Главком»). Немає нічого, що ми не можемо зробити. Ми повинні бути сильними», – сказав турецький лідер.

Нагадаємо, армія оборони Ізраїлю знищила понад 500 бійців воєнізованих формувань у Лівані за дев'ять місяців конфлікту.

Як повідомлялося, Ізраїль домагається внесення змін до плану перемир'я в Газі та звільнення заручників, що ускладнило досягнення угоди з ХАМАСом. Про це пише Reuters з посиланням на джерела. Вимога полягає в тому, щоб організувати перевірку всіх людей, які повертаються з півдня Сектора Гази на північ, звідки мирне населення евакуювалося на вимогу Тель-Авіва.

Читайте також: Переговори про припинення вогню у Секторі Гази знаходяться на завершальній стадії – Reuters
Теги: Реджеп Таїп Ердоган Туреччина МЗС Ізраїль

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