Протестувальники під Кабміном зображали, як МВФ «п’є кров» з України (фото)

На думку учасників акції, умови, що супроводжують кредити МВФ, «шкодять національній економіці та призводять до зубожіння населення»

Активісти влаштували протести проти співпраці України із МВФ

Сьогодні у центрі столиці відбувся мітинг проти співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Протестувальники розташувалися під Кабміном та Верховною Радою, заявляючи, що «під тиском МВФ влада приймає антисоціальні закони», що «нищать робочі місця та мале підприємництво, робить нестерпним життя незаможних та пенсіонерів».

Протестувальники тримали плакати із вимогами до влади відмовитися від кредитів цієї організації. На думку учасників акції, умови, що супроводжують кредити МВФ, «шкодять національній економіці та призводять до зубожіння населення».

Зокрема, протестувальники не згодні із продажем землі, приватизацією держбанків та таких держмонополій як «Енергоатом», «Укрпошта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз України», побоюючись, що це призведе до зростання тарифів та цін.

Учасники акції протесту вимагали від президента Володимира Зеленського «звільнити країну від зашморгу Міжнародного валютного фонду» та відмовитися від співпраці з цією організацією.

Протестувальники також показали перформанс, який символізував те, як Міжнародний валютний фонд та його партнери «п'ють кров» українського народу.

Фігури, що втілюють директора-розпорядника МВФ Кристаліну Георгієву, прем'єра Дениса Шмигаля, бізнесменів Джорджа Сороса та Томаша Фіалу розлили по склянках червону рідину за столом у формі карти України під обурені вигуки присутніх.

Джерело: Обозреватель