  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Протестувальники під Кабміном зображали, як МВФ «п’є кров» з України (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На думку учасників акції, умови, що супроводжують кредити МВФ, &laquo;шкодять національній економіці та призводять до зубожіння населення&raquo; - Протестувальники під Кабміном зображали, як МВФ «п’є кров» з України (фото)
    На думку учасників акції, умови, що супроводжують кредити МВФ, «шкодять національній економіці та призводять до зубожіння населення»
    фото: Обозреватель

    Активісти влаштували протести проти співпраці України із МВФ

    Сьогодні у центрі столиці відбувся мітинг проти співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Протестувальники розташувалися під Кабміном та Верховною Радою, заявляючи, що «під тиском МВФ влада приймає антисоціальні закони», що «нищать робочі місця та мале підприємництво, робить нестерпним життя незаможних та пенсіонерів».

    Протестувальники тримали плакати із вимогами до влади відмовитися від кредитів цієї організації. На думку учасників акції, умови, що супроводжують кредити МВФ, «шкодять національній економіці та призводять до зубожіння населення».

    Зокрема, протестувальники не згодні із продажем землі, приватизацією держбанків та таких держмонополій як «Енергоатом», «Укрпошта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз України», побоюючись, що це призведе до зростання тарифів та цін.

    Учасники акції протесту вимагали від президента Володимира Зеленського «звільнити країну від зашморгу Міжнародного валютного фонду» та відмовитися від співпраці з цією організацією.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Протестувальники під Кабміном зображали, як МВФ «п’є кров» з України (фото)
    Протестувальники під Кабміном зображали, як МВФ «п’є кров» з України (фото)
    Протестувальники під Кабміном зображали, як МВФ «п’є кров» з України (фото)
    Протестувальники під Кабміном зображали, як МВФ «п’є кров» з України (фото)

    Протестувальники також показали перформанс, який символізував те, як Міжнародний валютний фонд та його партнери «п'ють кров» українського народу.

    Фігури, що втілюють директора-розпорядника МВФ Кристаліну Георгієву, прем'єра Дениса Шмигаля, бізнесменів Джорджа Сороса та Томаша Фіалу розлили по склянках червону рідину за столом у формі карти України під обурені вигуки присутніх.

    Джерело: Обозреватель

    Теги: МВФ економіка Нафтогаз України Укрзалізниця протест Енергоатом активісти Укрпошта
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Протестувальники під Кабміном зображали, як МВФ «п’є кров» з України (фото)