Twitter закликає своїх користувачів змінити паролі

У компанії припустилися технічної помилки, через яку паролі були незашифровані

Паролі користувачів мережі мікроблогів Twitter деякий час зберігалися незашифрованими. Про це в блозі компанії повідомив її технічний директор Параг Агравал. «Коли ви встановлюєте пароль для облікового запису в Twitter, ми використовуємо маскуючу технологію, так що ніхто в компанії не може його побачити. Нещодавно ми виявили помилку, через



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У компанії припустилися технічної помилки, через яку паролі були незашифровані

Паролі користувачів мережі мікроблогів Twitter деякий час зберігалися незашифрованими. Про це в блозі компанії повідомив її технічний директор Параг Агравал.

«Коли ви встановлюєте пароль для облікового запису в Twitter, ми використовуємо маскуючу технологію, так що ніхто в компанії не може його побачити. Нещодавно ми виявили помилку, через яку у внутрішньому журналі паролі зберігалися незамаскованими», - йдеться в повідомленні.

Внутрішнє розслідування показало, що паролі не були вкрадені або неправомірно використані. Проте їх рекомендується змінити в якості запобіжного заходу.

У Twitter не назвали число паролів, які опинилися в групі ризику. Знайоме з питанням джерело Reuters зазначає, що мова йде про «істотну» кількість паролів, що зберігалися незашифрованими «кілька місяців». За його даними, помилка була виявлена кілька тижнів тому.

Після цього повідомлення акції Twitter впали на 1% після зростання на 0,4% протягом торгової сесії.