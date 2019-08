У Африці потяг вперше з’єднав узбережжя двох океанів

Подорож в один бік між крайніми точками маршруту довжиною 4300 км займає два тижні

Між Анголою і Танзанією вперше запустили туристичний залізничний маршрут, який з’єднав атлантичне узбережжя Африки з узбережжям Індійського океану через весь континент.

Про це повідомляє ЦТС.

Кінцевим пунктом поїзда в Анголі є місто Лобіт на березі Атлантичного океану, а в Танзанії — Дар-ес-Салам на узбережжі океану Індійського.

Подорож в один бік між крайніми точками маршруту довжиною 4300 км займає два тижні.

After 29 years of operatinal time the Rovos rail train introduced a new exciting route Tanzania-Zambia-DRC-Angola.

It is the first time in history that a passengers train travels the famous east-to-west copper trail. #angola_tourism pic.twitter.com/HldByp8G4f