У Африці потяг вперше з’єднав узбережжя двох океанів



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Подорож в один бік між крайніми точками маршруту довжиною 4300 км займає два тижні

Між Анголою і Танзанією вперше запустили туристичний залізничний маршрут, який з’єднав атлантичне узбережжя Африки з узбережжям Індійського океану через весь континент.

Про це повідомляє ЦТС.

Кінцевим пунктом поїзда в Анголі є місто Лобіт на березі Атлантичного океану, а в Танзанії — Дар-ес-Салам на узбережжі океану Індійського.

Подорож в один бік між крайніми точками маршруту довжиною 4300 км займає два тижні.

After 29 years of operatinal time the Rovos rail train introduced a new exciting route Tanzania-Zambia-DRC-Angola.

It is the first time in history that a passengers train travels the famous east-to-west copper trail. #angola_tourism pic.twitter.com/HldByp8G4f — Angola Tourism (@Angola_Tourism) 1 августа 2019 г.

Свій перший раундріп поїзд завершив 30 липня.

Jest nowy konkurent epickich kolei typu Transsyberyjska czy Rockies Explorer. "Rovos Rail – Trail of Two Oceans" jeździ z Dar es Salaam-Makambako-Lubumbashi-Luena-Benguela. 15 dni, w programie safari itp, bilety od $12800 do $22200. pic.twitter.com/ydfkBHres6 — Krzysztof Leski (@kmleski) 7 августа 2019 г.

Траса складається з двох частин: Танзанійської залізниці, яку в 1970-х допомогло побудувати уряд Китаю, і залізниці Бенгела, побудованої Китайською залізничною будівельною корпорацією і введеної в експлуатацію у 2017 році.