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    У світі

    У Африці потяг вперше з’єднав узбережжя двох океанів

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    У Африці потяг вперше з’єднав узбережжя двох океанів

    Подорож в один бік між крайніми точками маршруту довжиною 4300 км займає два тижні

    Між Анголою і Танзанією вперше запустили туристичний залізничний маршрут, який з’єднав атлантичне узбережжя Африки з узбережжям Індійського океану через весь континент.

    Про це повідомляє ЦТС.

    Кінцевим пунктом поїзда в Анголі є місто Лобіт на березі Атлантичного океану, а в Танзанії — Дар-ес-Салам на узбережжі океану Індійського.

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    Подорож в один бік між крайніми точками маршруту довжиною 4300 км займає два тижні.

    Свій перший раундріп поїзд завершив 30 липня.

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    У Африці потяг вперше з’єднав узбережжя двох океанів
    У Африці потяг вперше з’єднав узбережжя двох океанів
    У Африці потяг вперше з’єднав узбережжя двох океанів
    У Африці потяг вперше з’єднав узбережжя двох океанів

    Траса складається з двох частин: Танзанійської залізниці, яку в 1970-х допомогло побудувати уряд Китаю, і залізниці Бенгела, побудованої Китайською залізничною будівельною корпорацією і введеної в експлуатацію у 2017 році.

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