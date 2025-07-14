У Пермському краї відбулися змагання: росіяни кидались коров'ячим гноєм

Суть російського фейстивалю: хто кине сухий гний далі за інших – той і переможець

У Росії відбувся дивний конкурс з кидання коров'ячого гною. Відбувається він щороку у Пермському краї й має назву «Веселий коров’як». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Вважається, що російські «діди» ще за часів царизму розважались саме в такий спосіб. Хто кине сухий гний далі за інших – той і переможець. У сучасності цей захід започатковано у 2008 році й здобув значну популярність. У минулому на фестивалі навіть побував тодішній міністр культури, а кількість висушених екскрементів для змагань сягала 200 штук.

Переможці цьогорічного змагання «Веселий коров’як» фото: пропагандистське видання «Риа новости»

Більше того, фестиваль «Веселий коров’як» проходить за підтримки міністерства культури Пермського краю і приваблює не лише місцевих мешканців, а й гостей з інших населених пунктів. Головна умова змагання – метати екскременти голими руками. На сьогодні поки що ніким не побитий рекорд з кидання коров'ячих екскрементів – 64 м.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії під заборону може потрапити найпопулярніша у дітей гра Roblox. Причина – місія, в якій треба мінітувати трагедію на Чорнобильській АЕС. Кремль побоюється диверсій.