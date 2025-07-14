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Російському письменнику загрожує 18 років колонії за розмову з пранкером, який назвався Зеленським

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Російському письменнику загрожує 18 років колонії за розмову з пранкером, який назвався Зеленським
У розмові з нібито президентом України, письменник заявив, що з радістю допоможе Україні, яка веде патріотичну війну
фото: російські ЗМІ

Правоохоронці звинувачують Бориса Акуніна у сприянні терористичній діяльності та виправданні тероризму

Російська прокуратура просить заочно засудити письменника Бориса Акуніна (Григорія Чхартішвілі) до 18 років колонії суворого режиму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Справу розглядає другий Західний окружний військовий суд. Прозаїка звинувачують у сприянні терористичній діяльності, виправданні тероризму та ухиленні від виконання обов'язків іноземного агента.

Сприяння терористичній діяльності письменникові закидають через розмову з пранкерами Вованом і Лексусом, які представилися йому президентом України Володимиром Зеленським та колишнім міністром культури Олександром Ткаченком. Під час бесіди Акунін закликав до об'єднання діячів культури, оскільки, за його словами, перемога може відбутися «тільки в головах і серцях», а не на полі бою.

Ухилення від виконання обов'язків «іноземного агента» – за відсутність у його постах маркування «іноземного агента» з 11 січня по 24 квітня 2025 року. Виправдання тероризму – за пост у телеграм-каналі від 18 лютого 2024 року, де він писав: «Я довго був еволюціонером, але тепер я за революцію, бо в жоден інший спосіб диктатури позбутися не вийде. Виборів немає і не буде, опонентів режим вбиває або гноїть у в'язницях. Так, революція – це вибух. Але в історії бувають такі завали, які нічим крім вибуху не розчистиш».

Наприкінці січня 2024 року російське МВС оголосило Акуніна в розшук, а Росфінмоніторинг вніс його до реєстру «терористів і екстремістів». Після цього російський суд заарештував рахунки його дружини, а його книжки почали знімати з продажу в російських мережах книжкових магазинів, а видавництва, які друкували його твори, призупинили випуск і розповсюдження його книг. У московське видавництво «Захаров», яке не стало вилучати з продажу книги Акуніна, прийшли з обшуком співробітники Слідчого комітету РФ. Силовики вилучили весь наявний у розпорядженні видавництва тираж книг письменника.

Нагадаємо, російський письменник, поет та пропагандист Олександр Пелевін поповнив перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Як відомо, письменник є затятим путіністом та одним із найвідоміших представників Z-поезії. Цей вид творчості отримав назву від символу «Z», який було нанесено на російську бронетехніку, що в’їжджала в Україну, і став символом російської агресії.

До слова, диктатор Росії Володимир Путін доручив включити «патріотичні твори» сучасних авторів до списків, рекомендованих для читання у школах.

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Теги: росіяни росія письменник

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