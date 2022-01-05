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    У Казахстані протестувальники захопили аеропорт Алмати

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    У Алмати приземлився російський військовий літак Іл-76 - У Казахстані протестувальники захопили аеропорт Алмати

    У Алмати приземлився російський військовий літак Іл-76

    фото з відкритих джерел

    Зараз триває евакуація співробітників

    У Казахстані учасники масових акцій протестів захопили аеропорт Алмати. Про це повідомляє Telegram-канал Orda з посиланням на очевидців.

    За даними каналу, зараз триває евакуація співробітників.

    Як раніше повідомлялося, у бік охопленого акціями протестів Казахстану вилетів літак спеціального льотного загону (СЛО) «Росія». Він вилетів із московського аеропорту Внуково. Йдеться про борт Ту-214, який імовірно прямує до Нур-Султану, столиці Казахстану. Літак уже перетнув кордон. Також стало відомо, що у казахському місті Алмати приземлився російський військовий літак Іл-76.

    Як відомо, у Казахстані відключили інтернет та мобільний зв’язок. Сьогодні, 5 січня, у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алматі, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алматі.

    За кілька годин до цього мітингувальники в Алматі прорвали кордон силовиків та штурмували мерію.

    Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Казахстану. Тим, хто вже перебуває на території країни, радять не брати участь у протестах.

    Сьогодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

    Протести відбуваються у містах Жанаозене, Курику, Акшукурі, найбільший – в Актау. Число затриманих країною може обчислюватися сотнями, МВС та департаменти поліції не дають коментарів.

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    Теги: Росія Казахстан літак аеропорт надзвичайний стан евакуація
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    У Казахстані протестувальники захопили аеропорт Алмати