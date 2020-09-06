У Бейруті припинили пошуки людей під завалами будинку



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Кількість загиблих унаслідок вибухів у порту столиці Лівану Бейруті зросла до 220 осіб

Рятувальники розповіли, що під завалами немає ознак життя

Рятувальники припинили пошуки людей під завалами одного з будинків у Бейруті, де раніше спеціальні датчики виявили ознаки пульсу. Ознак життя на місці руйнування будинку не виявлено, – повідомляє DW.

«Працівники рятувальних служб у суботу, 6 вересня, заявили, що під завалами будинку в Бейруті більше немає жодних ознак життя. Пошуки людей під уламками будинку почалися 4 вересня, коли чилійські експерти зі спеціально натренованим собакою та відстежувальними пристроями виявили докази ознак життя під завалами. Їхні спеціальні датчики виявили ознаки пульсу», – йдеться у повідомленні.

У пошуках життя близько 50 рятувальників та волонтерів розчищали завали руками та лопатами. Рятувальники розчистили 95 відсотків будівлі і заявили, що не виявили людей.

Кількість загиблих унаслідок вибухів у порту столиці Лівану Бейруті зросла до 220 осіб.

Як відомо, увечері 4 серпня в порту столиці Лівану Бейрут стався потужний вибух. Повідомлялося про як мінімум 78 загиблих і майже чотири тисячі поранених. Влада Лівану оголосила столицю зоною лиха.

В ООН заявили, що через вибух у Бейруті половині населення Лівану загрожує голод.

Також повідомлялося, що Інтерпол відправить у Бейрут групу експертів. Разом з тим уряд Лівану йде у відставку через масові протести.

Нагадаємо, серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті був громадянин України Вільям Азар.

Відомо, що серед загиблих, чиї особи вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту.

За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

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