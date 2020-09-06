  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Бейруті припинили пошуки людей під завалами будинку

    • Розсилка
    Кількість загиблих унаслідок вибухів у порту столиці Лівану Бейруті зросла до 220 осіб - У Бейруті припинили пошуки людей під завалами будинку
    Кількість загиблих унаслідок вибухів у порту столиці Лівану Бейруті зросла до 220 осіб

    Рятувальники розповіли, що під завалами немає ознак життя

    Рятувальники припинили пошуки людей під завалами одного з будинків у Бейруті, де раніше спеціальні датчики виявили ознаки пульсу.  Ознак життя на місці руйнування будинку не виявлено, – повідомляє DW.

    «Працівники рятувальних служб у суботу, 6 вересня, заявили, що під завалами будинку в Бейруті більше немає жодних ознак життя. Пошуки людей під уламками будинку почалися 4 вересня, коли чилійські експерти зі спеціально натренованим собакою та відстежувальними пристроями виявили докази ознак життя під завалами. Їхні спеціальні датчики виявили ознаки пульсу», – йдеться у повідомленні.

    У пошуках життя близько 50 рятувальників та волонтерів розчищали завали руками та лопатами. Рятувальники розчистили 95 відсотків будівлі і заявили, що не виявили людей.

    Кількість загиблих унаслідок вибухів у порту столиці Лівану Бейруті зросла до 220 осіб.

    Як відомо, увечері 4 серпня в порту столиці Лівану Бейрут стався потужний вибух. Повідомлялося про як мінімум 78 загиблих і майже чотири тисячі поранених. Влада Лівану оголосила столицю зоною лиха.

    В ООН заявили, що через вибух у Бейруті половині населення Лівану загрожує голод.

    Також повідомлялося, що Інтерпол відправить у Бейрут групу експертів. Разом з тим уряд Лівану йде у відставку через масові протести.

    Нагадаємо, серед загиблих внаслідок вибуху в Бейруті був громадянин України Вільям Азар.

    Відомо, що серед загиблих, чиї особи вдалося встановити, велика частина – громадяни Лівану і Сирії. Крім того, жертвами трагедії стали громадяни Бангладешу, Пакистану, Австралії та Єгипту. 

    За останніми даними, збитки від вибуху у Бейруті можуть зрости до $15 млрд.

    Читайте також: 
    Зруйнований Бейрут: з’явилося відео з висоти пташиного польоту та супутникові знімки 
    вибух рятувальники влада населення Ліван
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ