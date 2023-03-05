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Стало відомо, коли запрацює Центр розслідування злочинів РФ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Стало відомо, коли запрацює Центр розслідування злочинів РФ
фото: Facebook/Офіс Генерального прокурора

Відкриття міжнародного центру в Гаазі стане ще одним юридичним кроком для притягнення до відповідальності воєнних злочинців

У суботу, 4 березня, Україна підписала з партнерами угоду про запуск Центру розслідування злочинів агресії Росії, який запрацює влітку цього року. Про це йдеться на сторінці Офісу генерального прокурора.

Створення Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії РФ ініціював Офіс генерального прокурора за підтримки Євроюсту, Міжнародного кримінального суду та в партнерстві з Литвою, Польщею, Латвією, Естонією, Словаччиною та Румунією.

Стало відомо, коли запрацює Центр розслідування злочинів РФ фото 1
фото: Facebook/Офіс генерального прокурора

«Ми відчуваємо підтримку та згуртованість наших міжнародних партнерів задля нашої головної цілі – притягнення до відповідальності агресора. Відкриття міжнародного центру у Гаазі – ще один юридичний крок для цього. Ми поставили перед собою амбітні завдання. Я сподіваюся, що Міжнародний центр в Гаазі запрацює вже влітку», – заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.

Стало відомо, коли запрацює Центр розслідування злочинів РФ фото 2
фото: Facebook/Офіс генерального прокурора

Генпрокурори країн-членів спільної слідчої групи обговорили організаційні та операційні деталі для старту роботи Центру. У Гаазі працюватимуть прокурори та слідчі країн-учасниць спільної слідчої групи. Крім того, розглядається можливість залучення прокурорів із інших країн. У майбутньому до роботи Міжнародного центру можуть бути залучені експерти.

«Створення Центру допоможе забезпечити тісну співпрацю між партнерами. Євроюст готовий надати технічну допомогу для початку його роботи», – зазначив президент Євроюсту Ладіслав Хамран.

Нагадаємо, що 27 лютого, у Женеві розпочалася щорічна сесія Ради з прав людини ООН, у межах якої планується обговорення розслідування військових злочинів, скоєних на території України від початку російського вторгнення. Сесія триватиме рекордні шість тижнів, на її відкритті у понеділок виступив генсек ООН Антоніу Гутерріш, а загалом у перший тиждень виступили приблизно 150 глав держав та урядів, зокрема представники США, Китаю, України та Ірану.

До слова, стало відомо, скільки випадків сексуального насильства з боку росіян зареєстровано В Україні.

Теги: розслідування Андрій Костін злочин росія

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