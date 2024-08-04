Атака на нафтокомбінат «Атлас»: з'явилися супутникові знімки

Над нафтокомбінатом «Атлас» було видно чорний дим

Пожежа зачепила щонайменше чотири ємності з паливом

Супутникові знімки зафіксували наслідки удару по нафтокомбінату «Атлас» у Ростовській області РФ, завданого в ніч на 3 серпня. Фото оприлюднило «Радіо Свобода».

На знімках видно, що пожежа зачепила щонайменше чотири ємності з паливом, але загасити її, порівняно з подібними пожежами останніх тижнів, вдалося швидко – менш ніж за день.

фото: Радіо Свобода

Це сховище нафти «Росрезерву» у 2019-2020 роках було повністю реконструйовано. У 2020 році на об'єкті в рамках військових навчань «Кавказ» відбулося тренування «з видачі нафтопродуктів для потреб армії РФ».

Нагадаємо, ураження нафтокомбінату «Атлас» у Ростовській області РФ, що сталося уночі 3 серпня, – операція Головного управління розвідки Міністерства оборони. Про це «Главкому» повідомив співрозмовник у силових структурах.

Джерело зазначило, що об’єкт, який розташований у Кам’янську-Шахтинську, вдалося уразити за допомогою 15 дронів типу Obsidian проєкту Nayan.

За інформацією російських ЗМІ та соціальних мереж, вдалося уразити декілька резервуарів з паливно-мастильними матеріалами. Після влучання дронів на території нафтобази розпочалася пожежа.

«Атлас» належить управлінню федеральної агенції державних резервів РФ. Цей об’єкт ворог використовує для забезпечення пальним російську армію, що дислокується на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини.