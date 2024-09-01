Білгород здригнувся від вибухів, у місті вирує одразу кілька пожеж

Влада, традиційно, заявила, що місто перебуває під атакою ЗСУ

У неділю, 1 вересня, в Білгороді пролунала серія вибухів, у місті вирує одразу кілька пожеж. Відповідними відео у мережі діляться місцеві жителі.

Влада, традиційно, заявила, що місто перебуває під атакою ЗСУ. Хоча відомо, що неодноразово білгородці ставали жертвами власної армії.

Так, губернатор В'ячеслав Гладков повідомив, що, за попередньою інформацією, поранено 8 мирних жителів, із них двоє дітей.

🔥 Білгород палає



"У місті дуже багато швидких, багато постраждалих, досі падають уламки від роботи ППО", - росіяни вже діляться наслідками "невдалої" роботи ППО



Повідомляють, що було близько 10 вибухів. pic.twitter.com/gaGBydtVqh — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 1, 2024

«Бригади швидкої доставляють постраждалих до медичних закладів Білгорода. Пожежні розрахунки загасили автомобіль, що горить, у дворі МКД і балкон в одній із квартир. Також пожежниками проводиться гасіння сухої трави у трьох місцях», – проінформував Гладков.

Раніше оперативний штаб Білгородської області в Росії ухвалив рішення відселити жителів кількох сіл.

Нагадаємо, росіяни перекидають свої резерви в Білгородську область. Цих солдатів можуть застосовувати у подальших штурмах.

Також у Білгородській області РФ закрили в’їзд до п’яти прикордонних з Україною населених пунктів та відселили жителів.

До слова, на території Білгородської області влада запровадила режим надзвичайної ситуації федерального рівня.