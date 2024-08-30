У Білгороді пролунали вибухи, окупанти скаржаться на обстріл (відео)

Як повідомив губернатор області Гладков, одна людина загинула, семеро отримали поранення внаслідок удару

Надвечір 30 серпня у російському Білгороді лунають вибухи. Місцеві медіа повідомляють про прильоти. Палає місцевий ТРЦ. Також місцеві жителі повідомляють про пожежу у приватному секторі.

🔥Над Білгородом лунають вибухи



Місцеві медіа повідомляють про прильоти. Палає місцевий ТРЦ. Також місцеві жителі повідомляють про пожежу у приватному секторі. pic.twitter.com/db49vb2936 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 30, 2024

Як повідомив губернатор області, одна людина загинула, семеро отримали поранення внаслідок удару Збройних сил України по Білгородській області.

Також пропагандистські пабліки пишуть про те, що у Білгороді є прямі влучання в багатоквартирні будинки, кілька комерційних об'єктів та автомобіль.

Як повідомлялося, оперативний штаб Білгородської області в Росії ухвалив рішення відселити жителів кількох сіл. Губернатор В'ячеслав Гладков заявив про те, що в прикордонні «є багато поранених і загиблих».

Нагадаємо, росіяни перекидають свої резерви в Білгородську область. Цих солдатів можуть застосовувати у подальших штурмах.