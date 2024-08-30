Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Білгороді пролунали вибухи, окупанти скаржаться на обстріл (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
У Білгороді пролунали вибухи, окупанти скаржаться на обстріл (відео)

Як повідомив губернатор області Гладков, одна людина загинула, семеро отримали поранення внаслідок удару

Надвечір 30 серпня у російському Білгороді лунають вибухи. Місцеві медіа повідомляють про прильоти. Палає місцевий ТРЦ. Також місцеві жителі повідомляють про пожежу у приватному секторі.

Як повідомив губернатор області, одна людина загинула, семеро отримали поранення внаслідок удару Збройних сил України по Білгородській області.

Також пропагандистські пабліки пишуть про те, що у Білгороді є прямі влучання в багатоквартирні будинки, кілька комерційних об'єктів та автомобіль.

Як повідомлялося, оперативний штаб Білгородської області в Росії ухвалив рішення відселити жителів кількох сіл. Губернатор В'ячеслав Гладков заявив про те, що в прикордонні «є багато поранених і загиблих».

Нагадаємо, росіяни перекидають свої резерви в Білгородську область. Цих солдатів можуть застосовувати у подальших штурмах. 

Теги: пожежа поранення відео

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі причини вибуху невідомі
У Комі стався вибух на нафтопереробному підприємстві, спалахнула пожежа (відео)
6 серпня, 14:58
Цього разу окупанти вирішили зекономити на виплаті зарплат водіям трамвайно-тролейбусного управління
Водії громадського транспорту в окупованому Луганську місяцями не отримують зарплату
8 серпня, 07:23
Українська фехтувальникка на шаблях Ольга Харлан, яка здобула золото в командному виконанні та бронзу в індивідуальному заліку на Олімпіаді-2024, розповіла про те, як живуть її найближчі родичі у Миколаєві
«Мій батько досі спить у підвалі» – олімпійська чемпіонка розкриває гірку правду про життя в Миколаєві (відео)
11 серпня, 03:51
Внаслідок атаки по Курську пошкоджено житловий будинок
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
11 серпня, 05:48
Жан Беленюк здобув третю олімпійську нагороду у своїй кар'єрі
Жан Беленюк розповів про цінну річ, яку в нього вкрали на Олімпіаді
14 серпня, 08:25
Воронезьку область атакують БпЛА: під ударом військовий аеродром
Воронезьку область атакують БпЛА: під ударом військовий аеродром
14 серпня, 01:45
Троє співробітників поліції отримали вибухові поранення
Росіяни атакували авто поліції на Миколаївщині: постраждали патрульні
16 серпня, 22:28
Від багатоповерхівки, в яку прилетіла авіабомба, майже нічого не залишилося
Росіяни зруйнували авіабомбою багатоповерхівку в Мирнограді, є загиблі
17 серпня, 18:47
Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи на місці ворожого обстрілу на Одещині
Один з наймасованіших обстрілів України та атака на Київську ГЕС. Головне за 26 серпня
26 серпня, 21:00

Соціум

В «уральській Швейцарії» селяни ігнорують вибори губернатора через відсутність дороги
В «уральській Швейцарії» селяни ігнорують вибори губернатора через відсутність дороги
Дуров заявив, що більшість програмістів в Telegram є українцями
Дуров заявив, що більшість програмістів в Telegram є українцями
Москва терміново переводить співробітників МНС на посилений режим служби
Москва терміново переводить співробітників МНС на посилений режим служби
Хусити у Червоному морі підірвали грецький танкер: горить 150 тис. тонн сирої нафти
Хусити у Червоному морі підірвали грецький танкер: горить 150 тис. тонн сирої нафти
У Білгороді пролунали вибухи, окупанти скаржаться на обстріл (відео)
У Білгороді пролунали вибухи, окупанти скаржаться на обстріл (відео)
Мати дітей Дурова розповіла, як він їх травмував «економ-класом» у літаку
Мати дітей Дурова розповіла, як він їх травмував «економ-класом» у літаку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
18K
Суд відправив до в’язниці ухилянта і конфіскував у нього майно
18K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
15K
Інститут вивчення війни оцінив наслідки втрати Україною першого винищувача F-16
13K
Прогноз магнітних бур на 30 серпня – 1 вересня: якою буде сонячна активність
12K
У ЄС зміняться правила щодо ручної поклажі у літаках: пояснення Єврокомісії

Новини

Атака на Суми, вибухи в Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:56
Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
Вчора, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
Вчора, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
28 серпня, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
28 серпня, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
28 серпня, 06:40

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua