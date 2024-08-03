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У Німеччині стався вибух на гоночній трасі: понад 20 постраждалих

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Німеччині стався вибух на гоночній трасі: понад 20 постраждалих
Вид на гоночну трасу «Нюрбургринг»
фото: Томас Фрей/dpa

Четверо постраждалих отримали серйозні травми

На гоночній трасі «Нюрбургринг» в Німеччині прогримів вибух, унаслідок якого зазнали поранень 22 людини. Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Четверо постраждалих отримали серйозні травми. Після вибуху на місце події прибули чотири рятувальні вертольоти та кілька машин швидкої допомоги. Поліція закрила ділянку траси, де сталася подія, та прилеглі території.

Причиною інциденту, за результатами розслідування, ймовірно, став вибух балона зі стисненим повітрям.

Утім, попри подію, запланована на суботу гонка ADAC Ruhr-Pokal все ж має відбутися.

Нагадаємо, що нещодавно, 29 липня, на найбільшому хімічному заводі Німеччини BASF пролунав вибух, постраждали 14 людей.

Також повідомлялося, що на пляжі в Могадішо, столиці Сомалі, вчора стався теракт. Щонайменше 32 людини загинули внаслідок нападу терориста-смертника та озброєних людей. Ще 63 людини поранені. 

Теги: Німеччина вибух поранення

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