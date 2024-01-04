У Білгороді прогриміли сильні вибухи (відео)

У Білгороді пролунали звуки сирени, після чого в мережах почали поширювати повідомлення про ракетну небезпеку

Увечері 4 січня у російському Білгороді пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляють про роботу систем протиповітряної оборони, та про «прильоти». Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

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Цього вечора у Білгороді пролунали звуки сирени, після чого в мережах почали поширювати повідомлення про ракетну небезпеку.

Пізніше з'явилися кадри в інтернеті та розповіді про звуки вибухів. У мережі виклали відео з моментом вибуху в Білгороді.

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Нагадаємо, удар по центру Білгорода стався вдень 30 грудня. Місцева влада звинуватила в атаці Збройні сили України.

За офіційними даними російської сторони, унаслідок обстрілу загинули 24 людини, серед яких – щонайменше дві дитини. Також постраждали ще понад 100 росіян. Проте Сили оборони працювали лише по військових об’єктах, тоді як ураження цивільної інфраструктури – наслідки роботи російської ППО.

Франція вважає, що Україна в порядку самооборони відповідно до Статуту ООН має право завдавати ударів у відповідь по території країни-агресора Росії, зокрема по Бєлгороду. Така позиція Парижа викликала у Кремлі шквал істеричної критики.