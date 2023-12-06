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У Росії винесено перший вирок «за невідбиття раптового нападу України»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Росії винесено перший вирок «за невідбиття раптового нападу України»
Суд виніс російським офіцерам порівняно м’який вирок
фото ілюстративне

У РФ судили двох офіцерів за український ракетний удар по складу боєприпасів та техніки на Білгородщині

У Росії винесено перший вирок офіцерам, які не змогли відбити український ракетний удар, внаслідок чого загинуло семеро окупантів та було знищено 15 одиниць техніки. Про це повідомило російське видання «Комерсант». Обвинувачені отримали по чотири роки в'язниці, проте не втратили військових звань.

Удару, який став предметом судового розгляду, було завдано ще у квітні 2022 року з боку Харківської області України імовірно ракетами «Точка-У» по складу боєприпасів та техніки, що знаходився в районі села Стара Нелідівка Білгородської області.

Як пише «Коммерсант» з посиланням на свої джерела, 2-й Західний окружний військовий суд Москви розглянув у закритому режимі кримінальну справу стосовно підполковника Анатолія Бондарєва та майора Дмитра Дмитракова, які обвинувачувалися в «порушенні правил бойового чергування щодо відбиття раптового нападу на територію Росії».

Вирок виявився порівняно м'яким: відповідна стаття передбачає до 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму, зазначає видання. Понад півтора року з чотирирічного терміну вони вже відбули, перебуваючи під слідством та судом, а тому незабаром можуть претендувати на умовно-дострокове звільнення.

Відбувши покарання, вони можуть повернутися до збройних сил Росії, оскільки звань їх не позбавили, зазначає «Комерсант».

До слова, понад 100 родичів мобілізованих росіян написали листа диктатору Володимиру Путіну, в якому поскаржилися, що бійців кидають на «м'ясні штурми» Авдіївки.

Теги: окупанти росія суд війна

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