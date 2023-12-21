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Боррель: Перемога Путіна завдасть значних збитків Євросоюзу

Діана Гасюк
glavcom.ua
Боррель: Перемога Путіна завдасть значних збитків Євросоюзу
Верховний представник ЄС з зовнішньої політики Жозеп Боррель
фото з відкритих джерел

Боррель: «Якщо ми найближчим часом не мобілізуємо всі можливості, наш проєкт зазнає значної шкоди»

Верховний представник ЄС з зовнішньої політики та глава дипломатії Жозеп Боррель, стверджує, що перемога Путіна в Україні може спричинити значні втрати для Євросоюзу. Про це повідомляє Europa press.

Глава європейської дипломатії вважає, що питання не в тому, чи зможе Росія перемогти Україну на полі бою, а в тому, що робить Європа, щоб не дати РФ виграти війну.

«Якщо ми найближчим часом не змінимо курс і не мобілізуємо всі можливості, якщо ми дозволимо Путіну виграти війну в Україні і не зможемо зупинити трагедію в Секторі Гази, наш проєкт зазнає значної шкоди», – заявив Боррель.

Раніше повідомлялося, що лідери країн Європейського союзу, ймовірно, схвалять перегляд бюджету до 2027 року, який передбачає 50 мільярдів євро для України.

Як повідомлялося, уряд Угорщини готовий відмовитися від вето на виділення ЄС 50 млрд євро допомоги Україні в тому разі, якщо Європейський союз розморозить призначені для Будапешта 30 млрд євро.

Згодом стало відомом, що Європейська комісія вирішила розморозити для Угорщини 10 млрд євро, тобто близько третини від суми, заблокованої через низку проблем із верховенством права в країні. Перед цим була інформація про відмову від розморожування такого траншу для Будапешта.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пригрозив заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва. 

До слова, прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо дорікнув угорському колезі Віктору Орбану й зауважив, що Європейський союз – це не «угорський базар».

Теги: росія Європа перемога втрати

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