Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вибухи у Харкові: влада повідомила про влучання та постраждалих

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи у Харкові: влада повідомила про влучання та постраждалих
Окупанти завдали як мінімум 4 удари по Харкову
фото ілюстративне

Зараз вже відомо про шістьох постраждалих

Унаслідок масованої атаки РФ по території України сьогодні зранку, 2 січня, є  кілька прильотів у середмісті Харкова, інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Є кілька прильотів у середмісті Харкова, в районах житлової забудови. Там зараз пожежа, на місце виїхали рятівники. Інформація щодо постраждалих нині уточнюється», – повідомив Терехов.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що зараз вже відомо про шістьох постраждалих. «Наразі медики надають допомогу шістьом постраждалим», – розповів Синєгубов.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що окупанти завдали ударів по Харкову. Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння для Харкова.

Нагадаємо, на світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби. «Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У Києві лунають вибухи. У столиці та області працюють сили ППО.

Теги: Харків вибух війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Вибухи у Харкові: влада повідомила про влучання та постраждалих
Вибухи у Харкові: влада повідомила про влучання та постраждалих
Повітряні сили попередили про ймовірність повторних пусків «Кинджалів»
Повітряні сили попередили про ймовірність повторних пусків «Кинджалів»
Окупанти завдали ударів по Харкову
Окупанти завдали ударів по Харкову
Рівень ракетної небезпеки зростає: РФ націлила на Україну до 20 «Калібрів»
Рівень ракетної небезпеки зростає: РФ націлила на Україну до 20 «Калібрів»
Атака на Київ та Миколаїв, Європа розробляє стратегію підтримки України: головне за ніч
Атака на Київ та Миколаїв, Європа розробляє стратегію підтримки України: головне за ніч
У Кропивницькому прогриміли вибухи
У Кропивницькому прогриміли вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
З 1 січня змінилася кількість стажу для виходу на пенсію: скільки років треба відпрацювати
78K
Відсьогодні в Україні зросли пенсії: у кого і на скільки
28K
Атака дронів на Київщину: влада повідомила про наслідки
28K
Джемілєв звернувся до мешканців Криму: «Цей рік буде останнім роком окупації»
25K
У Києві пролунали вибухи
22K
Працівники ТЦК навідалися 1 січня на гірськолижний курорт Драгобрат (відео)

Новини

В Україні повітряна тривога тривала чотири години: 16 бомбардувальників Ту-95 атакували ракетами
Сьогодні, 09:50
За добу відбулося понад 60 боїв: на двох напрямках найгарячіше
Сьогодні, 06:59
Дощ та мокрий сніг: прогноз погоди на 2 січня
Сьогодні, 05:12
2 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
За добу ЗСУ знищили 20 баз окупантів – Генштаб
Вчора, 07:28
Росіяни знищили музей Шухевича у Львові та атакували Одесу: головне за ніч
Вчора, 06:50

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua