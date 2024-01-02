Вибухи у Харкові: влада повідомила про влучання та постраждалих

Окупанти завдали як мінімум 4 удари по Харкову

Зараз вже відомо про шістьох постраждалих

Унаслідок масованої атаки РФ по території України сьогодні зранку, 2 січня, є кілька прильотів у середмісті Харкова, інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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«Є кілька прильотів у середмісті Харкова, в районах житлової забудови. Там зараз пожежа, на місце виїхали рятівники. Інформація щодо постраждалих нині уточнюється», – повідомив Терехов.

Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що зараз вже відомо про шістьох постраждалих. «Наразі медики надають допомогу шістьом постраждалим», – розповів Синєгубов.

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Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що окупанти завдали ударів по Харкову. Раніше у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння для Харкова.

Нагадаємо, на світанку в Україні оголошено повітряну тривогу вдруге з початку доби. «Загроза пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС. Всього у повітрі знаходиться 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС», – повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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