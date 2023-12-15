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Оксана Марченко рятує свою репутацію в українському суді

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Оксана Марченко рятує свою репутацію в українському суді
Протягом 2014-2022 років Оксана Марченко у змові з кількома особами, зазначає слідство, профінансувала на 10,4 млн грн підрозділи окупаційної влади на території анексованого РФ Криму
фото з соцмережі Оксани Марченко

Дружна одіозного кума Путіна Оксана Марченко підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань

Дружина екснардепа Віктора Медведчука, відома теледіва Оксана Марченко через свого адвоката безуспішно намагалася скасувати вирок, ухвалений щодо підконтрольного їй директора ТзОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-тур» Олександра Яковлєва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

У серпні цього року Яковлєв, обвинувачений у пособництві щодо фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території України, пішов на угоду про визнання винуватості та отримав 340 тис. грн штрафу.

Разом із тим, адвокат Оксани Марченко просила апеляційний суд скасувати вирок Яковлєву, а справу направити на досудове розслідування. Її аргументи зводилися до того, що Марченко не брала участі у розгляді цієї справи і, відповідно, не змогла реалізувати своє право на захист. За словами захисниці дружини Медведчука, попри те, що у вироку Яковлєву прямо не зазначено прізвища її клієнтки, однак окремі згадані обставини дають можливість ідентифікувати Оксану Марченко. Наприклад, у вироку є твердження про те, що кінцевий бенефіціар ТзОВ «Інвестиційна компанія «Спорт-тур» причетний до вчинення злочину. За даними аналітичної системи Youcontrol, вказана компанія належить Оксані Марченко.

Крім цього, захисниця Марченко стверджує: у вироку Яковлєву викладені обставини, що містять формулювання про фактичне скоєння Марченко кримінальних правопорушень. А це вже, на думку адвоката, порушує право самої Оксани Марченко на справедливий судовий розгляд. Також всупереч презумпції невинуватості встановлює її винуватість у скоєнні злочину за відсутності обвинувального вироку щодо неї, наполягала захисниця дружини Медведчука.

Натомість Тернопільський апеляційний суд, де слухалася ця справа, не погодився з твердженнями адвоката Марченко. Також проти скасування вироку виступили прокурор, засуджений Яковлєв та його захисник.

«Суд першої інстанції не досліджував докази та не надавав будь-яку оцінку діям Оксани Марченко, а викладення формулювання обвинувачення у вироку є вимогою Кримінального процесуального кодексу і воно стосується лише Олександра Яковлєва. Цей вирок стосується та створює правові наслідки лише для нього і не стосується прав, свобод та інтересів Оксани Марченко… Посилання апелянта на те, що суд першої інстанції виклав у вироку назви юридичних осіб і зазначив про те, що їх посадові особи і довірені особи бенефіціарних власників цих юридичних осіб брали участь у вчиненні окремих діянь, не є підставою для однозначного висновку, що ці відомості стосуються саме Оксани Марченко», – дійшов висновків апеляційний суд.

Як повідомляв «Главком», у лютому 2023 року СБУ заочно оголосила підозру Оксані Марченко та її директорці з кримської фірми Інні Палій. За даними досудового розслідування, протягом 2014-2022 років Марченко у змові з кількома особами профінансувала на 10,4 млн грн підрозділи окупаційної влади на території анексованого РФ Криму. Гроші одержували так звані «Управление Государственной службы охраны при МВД Республики Крым» і «Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» МВД РФ». Вони, зокрема, охороняли маєток сім’ї Медведчука-Марченко, який розташований у селі Оползневе поблизу Ялти.

Наприкінці березня 2015 року за вказівкою Оксани Марченко її підлеглі зареєстрували у Криму за російським законодавством ООО «Таврия-Инвест». Директором було обрано Інну Палій, громадянку України і мешканку Криму.

Новостворена організація найняла окупантське «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым» на охорону  об’єкту нерухомості. Після чого Марченко із власних коштів надала кредит ООО «Таврия-Инвест» на суму 40,2 млн російських рублів, які у підсумку було спрямовано на фінансування незаконних збройних формувань окупаційної влади Криму.

Також Марченко долучила до злочинної змови підлеглого їй директора ТОВ «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР» Олександра Яковлєва. Він уклав угоду з фірмою окупантів «Охрана» МВД РФ» на оплатну охорону профілакторія «ЗАО «ФК «Динамо Киев», що у смт Сімеїз (Ялта). У дійсності, як з’ясувало слідство, фінансувалися збройні формування РФ, що діють на території Криму. За 2014-2016 роки на нібито охорону профілакторія «ЗАО «ФК «Динамо Киев» фірма Марченко сплатила 4,1 млн грн (11,7 млн російських рублів).

Окрім засудженого директора Яковлєва, у цій же резонансній справі під вартою сидить Дмитро Шуст. За матеріалами кримінальної справи, Дмитро Шуст проходить як довірена особа сім’ї Медведчука-Марченко. Начебто Шуст залучив вищезгаданого Олександра Яковлєва до підписання договору, за яким полилися мільйони для окупантів.

Крім цього, слідство зауважило, що підозрюваний не визнає вини і надає неправдиві свідчення. Суд узяв до уваги всі можливі ризики і на початку серпня продовжив арешт Шуста. Він перебуває в івано-франківському СІЗО.

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Теги: Крим росія Віктор Медведчук анексія війна путін тероризм Оксана Марченко

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