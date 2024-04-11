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У Білорусі демонстрацію ЛГБТ+ прирівняли до порнографії

Ірина Міллер
glavcom.ua
У Білорусі демонстрацію ЛГБТ+ прирівняли до порнографії
У Мінкульті РБ дали своє визначення ЛГБТ
фото з відкритих джерел

Поширення порнографії в Білорусі заборонено і карається позбавленням волі на строк до чотирьох років

Міністерство культури Білорусі прирівняло демонстрацію «нетрадиційних стосунків» до порнографії, поширення якої заборонено. Про це повідомляє DW.

Відповідні поправки до інструкції, що регулює «порядок випуску, тиражування, показу, прокату, продажу та рекламування еротичної продукції, було опубліковано на білоруському Національно-правовому порталі 11 квітня. Інструкція набуде чинності наступного дня.

Крім того, у Мінкульті РБ дали своє визначення ЛГБТ, поставивши гомосексуальність і транссексуальність в один ряд із зоофілією, некрофілією, садизмом, ексгібіціонізмом і сексом однієї людини одночасно з кількома людьми.

Білоруські чиновники, таким чином, криміналізували демонстрацію гомо- і бісексуальних стосунків, запропонувавши трактувати їх поряд з «антиестетичними сценами статевого акту, сексуальних збочень».

Міністерство також дало своє визначення педофілії: на думку білоруських чиновників, це «нетрадиційні статеві стосунки між людьми, один з яких не досяг віку 18 років», хоча віком сексуальної згоди в Білорусі вважається 16 років.

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Поширення порнографії в Білорусі заборонено і карається позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Раніше стало відомо, що правляча партія Грузії «Грузинська мрія» представила законопроєкт, який обмежує права ЛГБТ. Зокрема, він забороняє зміну статі та усиновлення дітей одностатевими парами, а також «збори, спрямовані на популяризацію одностатевих сімейних або інтимних стосунків». Про це пише Reuters.

Лідер парламентської фракції партії та ініціатор законопроєкту Мамука Мдінарадзе заявив, що закон необхідний для захисту «сімейних цінностей і майбутніх поколінь» від того, що він назвав «псевдоліберальними цінностями».

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Мдінарадзе також повідомив журналістам грузинського інформаційного агентства «Інтерпрес», що законопроєкт може означати заборону прайдів і демонстрації веселкового прапора, якщо буде визнано, що вони пропагують одностатеві стосунки.

До слова, відтепер білоруси можуть отримувати повістки не лише фізично, а й через SMS-повідомлення. Відповідний указ підписав самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко. Також зазначається, що за умови оголошення мобілізації явка до військкомату після отримання SMS-повістки буде обов'язковою.

Теги: Білорусь ЛГБТ Міністерство культури

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