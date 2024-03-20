Польща пропонує зрівняти санкції щодо Білорусі та Росії – ЗМІ

Під час зустрічі глав дипломатій Польщі та Литви у Варшаві також обговорювалися питання, пов’язані з майбутнім самітом НАТО у Вашингтоні

Сікорський: Найвищим пріоритетом зовнішньої політики Польщі та Литви є допомога Україні

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща та Литва підтримують зрівняння санкцій проти Росії та Білорусі. Про це повідомляє PolskieRadio24.pl.

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Сікорський пояснив, що територія Білорусі зараз використовується для обходу деяких санкцій ЄС, тому до режиму Олександра Лукашенка слід ставитися так само, як до режиму Володимира Путіна.

«Тому вирівнювання мало б і практичний, і юридичний сенс, тому що Білорусь також є державою-агресором, бо вона зробила свою територію доступною для наступу на Київ. Найвищим пріоритетом зовнішньої політики Польщі та Литви є допомога Україні», – додав глава польського МЗС.

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Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що з початку війни експорт деяких товарів з Білорусі до Європейського Союзу зріс у 30 разів.

«Тому для нас очевидно, що Білорусь використовується Росією для експорту товарів, які підпадають під санкції. З цієї причини має відбутися їх вирівнювання», – пояснив Габріеліус Ландсбергіс.

Під час зустрічі глав дипломатій Польщі та Литви у Варшаві також обговорювалися питання, пов’язані з майбутнім самітом НАТО у Вашингтоні та спільними навчаннями з оборони Сувальського перешийка.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на засіданні Ради ЄС із закордонних справ закликав Європейський Союз якнайшвидше розпочати переговори про членство з Україною.

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«Україна вже виконала своє домашнє завдання з виконання рекомендацій щодо відкриття переговорів з ЄС, які ми повинні відповідно оцінити, розпочавши переговори про вступ якнайшвидше», – сказав Ландсбергіс.

Також міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Німеччину передати для ЗСУ далекобійні ракети Taurus. За його словами, це «значно» посилить Україну у протистоянні російській агресії.

Зокрема, Сікорський звинуватив Німеччину в нерішучості щодо постачання нових систем озброєння.