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Польща пропонує зрівняти санкції щодо Білорусі та Росії – ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Польща пропонує зрівняти санкції щодо Білорусі та Росії – ЗМІ
Під час зустрічі глав дипломатій Польщі та Литви у Варшаві також обговорювалися питання, пов’язані з майбутнім самітом НАТО у Вашингтоні
фото: URM nuotr

Сікорський: Найвищим пріоритетом зовнішньої політики Польщі та Литви є допомога Україні

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща та Литва підтримують зрівняння санкцій проти Росії та Білорусі. Про це повідомляє PolskieRadio24.pl.

Сікорський пояснив, що територія Білорусі зараз використовується для обходу деяких санкцій ЄС, тому до режиму Олександра Лукашенка слід ставитися так само, як до режиму Володимира Путіна.

«Тому вирівнювання мало б і практичний, і юридичний сенс, тому що Білорусь також є державою-агресором, бо вона зробила свою територію доступною для наступу на Київ. Найвищим пріоритетом зовнішньої політики Польщі та Литви є допомога Україні», – додав глава польського МЗС.

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс заявив, що з початку війни експорт деяких товарів з Білорусі до Європейського Союзу зріс у 30 разів.

«Тому для нас очевидно, що Білорусь використовується Росією для експорту товарів, які підпадають під санкції. З цієї причини має відбутися їх вирівнювання», – пояснив Габріеліус Ландсбергіс.

Під час зустрічі глав дипломатій Польщі та Литви у Варшаві також обговорювалися питання, пов’язані з майбутнім самітом НАТО у Вашингтоні та спільними навчаннями з оборони Сувальського перешийка.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на засіданні Ради ЄС із закордонних справ закликав Європейський Союз якнайшвидше розпочати переговори про членство з Україною. 

«Україна вже виконала своє домашнє завдання з виконання рекомендацій щодо відкриття переговорів з ЄС, які ми повинні відповідно оцінити, розпочавши переговори про вступ якнайшвидше», – сказав Ландсбергіс.

Також міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Німеччину передати для ЗСУ далекобійні ракети Taurus. За його словами, це «значно» посилить Україну у протистоянні російській агресії. 

Зокрема, Сікорський звинуватив Німеччину в нерішучості щодо постачання нових систем озброєння.

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Теги: Білорусь Польща санкції експорт Литва

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