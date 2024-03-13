Тренер збірної Австрії виключив зі складу команди трьох футболістів через гомофобію

Футболісти скандували гомофобні гасла після поєдинку чемпіонату Австрії

Трьох гравців збірної Австрії з футболу виключено з команди за гомофобні кричалки.

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Головний тренер австрійців Ральф Рангнік прибрав із заявки на березневі матчі проти Словаччини та Туреччини трьох гравців віденського «Рапіда» – Марко Грюлля, Гвідо Бургшталлера та голкіпера Нікласа Хедля.

Причиною такого рішення стало відео, зняте після перемоги «Рапіда» в дербі проти «Аустрії» 25 лютого, де гравці скандують гомофобні кричалки. При цьому Рангнік не виключив, що футболістів може бути викликано до збірної в майбутньому.

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«Я не потерплю цього в команді, яку треную. Все, за що ми виступаємо, знаходиться на протилежному полюсі, і я сказав хлопцям про це телефоном. Я очікую, що вони поставляться до цього питання серйозно і зрозуміють, що для людей означає, коли їх публічно ображають або дискримінують таким чином», – сказав Рангнік.

Як повідомляє Sky Sports, після інциденту Грюлля, Бургшталлера, Хедля та ще двох гравців дискваліфікували на кілька турів австрійської Бундесліги.

Також від роботи були тимчасово відсторонені керуючий директор «Рапіда» Штеффен Хофманн та помічник головного тренера Стефан Куловіц.