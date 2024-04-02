Білорусь розпочала військові навчання поблизу кордону з Польщею, Литвою і Україною

Командно-штабне навчання у рамках перевірки територіальної оборони триватиме з 2 по 4 квітня

Збройні сили Білорусі у вівторок, 2 квітня, розпочали маневри в регіонах, що межують з Україною, Литвою та Польщею. Про це повідомляє Белта.

У рамках комплексної перевірки територіальної оборони Гомельської області в період з 2 до 4 квітня під керівництвом військового комісара Гомельської області буде проведено командно-штабне навчання з силами територіальної оборони Рогачевського і Кормянського районів. Аналогічні навчання відбудуться у Вороновському районі Гродненської області.

«Під час навчання заплановано відпрацювати питання охорони та оборони об'єкта територіальної оборони, а також участі в забезпеченні заходів воєнного стану із залученням добровольців народного ополчення», – пише видання із посиланням на Міноборони Білорусі.

У Міноборони також повідомили виданню, що в період із 2 до 26 квітня під керівництвом голови Вілейського райвиконкому Мінської області пройде навчальний збір із військовозобов'язаними територіальних військ. «У рамках збору відбудеться прийом військовозобов'язаних територіальних військ та їхнє всебічне забезпечення із залученням місцевої бази мобілізаційного розгортання», – пояснили в міністерстві.

Раніше речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що наразі немає жодних ознак формування російських ударних груп на території Білорусі. Також не спостерігається значної активності на білоруському кордоні.

Нагадаємо, у Білорусі оголосили режим контртерористичної операції у Лельчицькому районі Гомельської області, яка межує з Україною. Лельчицький район розташований на південному заході Гомельської області. Адміністративний центр – селище Лельчиці. На півдні він межує з Житомирською і Рівненською областями України.