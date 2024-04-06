Лукашенко дозволив вручати білорусам SMS-повістки

За умови оголошення мобілізації в Білорусі явка до військкомату після отримання SMS-повістки буде обов'язковою

Відтепер білоруси можуть отримувати повістки не лише фізично, а й через SMS-повідомлення. Відповідний указ підписав самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко, йдеться на національному правовому інтернет-порталі Білорусі.

«Про необхідність явки до військового комісаріату (відокремленого підрозділу) за місцем проживання, управління Комітету державної безпеки по області громадяни можуть бути поінформовані за допомогою SMS-повідомлень», – йдеться в указі.

Також зазначається, що за умови оголошення мобілізації явка до військкомату після отримання SMS-повістки буде обов'язковою.

«При призові на військову службу з мобілізації громадяни Білорусі також зобов'язані з'явитися на заходи на заклик після оповіщення за допомогою SMS-повідомлень», – сказано в законі.

Оператори зв'язку повинні будуть надавати номери військовозобов'язаних (у Білорусі номер мобільного телефону можна отримати лише за паспортом) на запит військкомату протягом тижня.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні почалася підготовка військових підрозділів, постачається озброєння та техніка.

Раніше під час поїздки у розташування білоруських військових біля західного кордону Лукашенко обговорював потенційну операцію у так званому Сувалківському коридорі – вузькому перешийку з території Польщі та Литви, що відділяє Білорусь від Калінінградської області РФ, та лякав готовністю «рішуче відповідати на провокації».

Згодом польський міністр Радослав Сікорський відповів на погрози білоруського диктатора. Коментуючи заяву Лукашенка, голова Міністерства закордонних справ Польщі відповів: «Нехай спробує. Подивимося, хто виграє».