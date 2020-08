Білоруському опозиціонеру Статкевичу продовжили арешт на два місяці



З кінця травня Статкевич знаходиться під вартою через обвинувачення в участі в неузгоджених акціях

Раніше центрвиборчком Білорусі відмовив Статкевичу у реєстрації кандидатом на президентських виборах

Лідеру Білоруського національного конгресу, голові партії «Народна Грамада» Миколі Статкевичу продовжили термін утримання під вартою ще на 2 місяці.

Про це повідомила його дружина Марина Адамович у Фейсбуці.

З кінця травня Статкевич знаходиться під вартою через обвинувачення в участі в «неузгоджених акціях і підготовці до дій, які порушують громадський порядок».

Раніше Центрвиборчком Білорусі відмовив Статкевичу у реєстрації кандидатом на президентських виборах у Білорусі. Причиною стала непогашена судимість – у 2011 році Статкевича було засуджено до 6 років колонії за участь у протестах проти переобрання Лукашенка.

У 2015 році його було звільнено у зв’язку з указом про помилування.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

Також колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська в понеділок, 24 серпня, в столиці Литви зустрінеться з представником Держдепу США.

Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.

