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    У світі

    Білоруському опозиціонеру Статкевичу продовжили арешт на два місяці

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    З кінця травня Статкевич знаходиться під вартою через обвинувачення в участі в неузгоджених акціях - Білоруському опозиціонеру Статкевичу продовжили арешт на два місяці
    З кінця травня Статкевич знаходиться під вартою через обвинувачення в участі в неузгоджених акціях

    Раніше центрвиборчком Білорусі відмовив Статкевичу у реєстрації кандидатом на президентських виборах

    Лідеру Білоруського національного конгресу, голові партії «Народна Грамада» Миколі Статкевичу продовжили термін утримання під вартою ще на 2 місяці.

    Про це повідомила його дружина Марина Адамович у Фейсбуці.

    З кінця травня Статкевич знаходиться під вартою через обвинувачення в участі в «неузгоджених акціях і підготовці до дій, які порушують громадський порядок».

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    Раніше Центрвиборчком Білорусі відмовив Статкевичу у реєстрації кандидатом на президентських виборах у Білорусі. Причиною стала непогашена судимість – у 2011 році Статкевича було засуджено до 6 років колонії за участь у протестах проти переобрання Лукашенка.

    У 2015 році його було звільнено у зв’язку з указом про помилування.

    Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

    До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

    Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

    Також колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська в понеділок, 24 серпня, в столиці Литви зустрінеться з представником Держдепу США.

    Нагадаємо, у неділю в Мінську продовжилися масові протести.

    Президент Лукашенко прибув до Мінська на вертольоті. Білоруський лідер був озброєний автоматом (відео).

    Також 15-річний Коля Лукашенко, син президента Білорусії Олександра Лукашенко, одягнув військову форму і взяв до рук автомат.

    Ввечері Лукашенко подякував силовикам і на вертольоті залишив президентський палац.

    До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.

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