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    Ломаченко заговорив англійською та сказав, що відчуває себе у Британії, як в Україні (відео)

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    Василь Ломаченко - Ломаченко заговорив англійською та сказав, що відчуває себе у Британії, як в Україні (відео)
    Василь Ломаченко

    Василь поспілкувався з англійськими журналістами

    Володар титулу WBA у легкій вазі (до 61,2 кг) українець Василь Ломаченко (11-1, 9 КО) дав інтерв'ю британському Youtube-каналі IFL TV перед прес-конференцією поєдинку Олександр Усик - Тоні Беллью.

    У бесіді з британським журналістом Василь розповів про бажання боксувати в Англії, назвав бажаного опонента, а також розповів про свого кума Олександра Усика, інформує vringe.com.

    «Мені подобається у Британії. Чи хотів би коли-небудь битися тут? Може. Все залежить не від мене, а від мого промоутера. Я люблю англійський бокс, тому що люди і фани розуміють його. Ось чому я хочу битися в Англії», - сказав він.

    Журналіст також запитав у Василя, чи не божевільний часом Олександр Усик.

    «Чому? Ні, він хороший хлопець і не божевільний», - коротко відповів Ломаченко, не до кінця зрозумівши суть запитання.

    «Бій Олександра з Беллью? Це буде цікаво. Хороший бій для боксу, для історії і людей, які люблять бокс. Якщо ви запитаєте мене про результат, то я не знаю. Звичайно, я хочу, щоб Усик переміг, але ви ж знаєте, що це бокс», - зауважив українець.

    Ломаченко продовжив розповідати, що тепер він їде у Штати.

    «Я починаю свій тренувальний табір. У мене об'єднавчий поєдинок 8 грудня у Нью-Йорку з Хосе Педрасою. Травма? Я відчуваю себе добре і готовий на 100%», - зазначив боксер.

    «У Британії багато людей знають мене. Я відчуваю себе, як в Україні», - підсумував Ломаченко.

    Зауважимо, що Ломаченко на всі запитання відповідав англійською, чого раніше за ним не спостерігалося. Василь намагався завжди спілкуватися російською через перекладача.

    бокс Василь Ломаченко Велика Британія Олександр Усик
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