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Провідні газети Британії та Іспанії відмовилися від соцмережі Х

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Провідні газети Британії та Іспанії відмовилися від соцмережі Х
Британська газета зауважила, що президентські вибори у США підтвердили токсичність соцмережі X
фото з відкритих джерел

The Guardian має в Х приблизно 27 млн підписників

Британська газета The Guardian та іспанська La Vanguardia заявили про вихід із соцмережі Х. Про це йдеться на сайтах видання.

«Ми вважаємо, що переваги перебування на X тепер поступаються недолікам, і що ресурси редакції можуть бути краще використані для просування нашої журналістики деінде», – пише The Guardian.

Британська газета зауважила, що передвиборча кампанія у США підтвердила, що X є токсичною медіаплатформою, а її власник Ілон Маск «зміг скористатися впливовістю соцмережі для формування політичного дискурсу».

«Це те, що ми розглядали протягом деякого часу, враховуючи часто тривожний вміст, який рекламується або міститься на платформі, включно з ультраправими теоріями змови та расизмом», – зауважило видання.

Іспанська газета La Vanguardia зробила аналогічну заяву.

«La Vanguardia припинить публікувати твіти безпосередньо в соціальній мережі X і призупинить дію своїх акаунтів. Ця соціальна мережа стала платформою, де резонують теорії змови та дезінформація», – йдеться у заяві.

The Guardian має в Х близько 80 акаунтів, у яких приблизно 27 млн підписників. Обліковий запис La Vanguardia має 1,3 млн читачів

Нагадаємо, що вартість соціальної мережі X впала більш ніж на 75% порівняно з тим, коли власник-мільярдер Ілон Маск купив її два роки тому. Про це повідомляє Euronews.

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Теги: Велика Британія Іспанія соцмережі Ілон Маск

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