Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Британія наклала санкції на причетних до примусової депортації українських дітей

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Британія наклала санкції на причетних до примусової депортації українських дітей
Як зазначає МЗС Британії, понад 19,5 тис. українських дітей були примусово передані або депортовані російською владою до РФ та на тимчасово окуповані території України 
фото: AP

Під обмеження потрапила російська мілітарна організація «Юнармія»

Велика Британія запровадила нові санкції проти десяти фізичних та юридичних осіб РФ, причетних до незаконної депортації українських дітей. Про це повідомило британське міністерство закордонних справ.

Як зазначає відомство, понад 19 500 українських дітей були примусово передані або депортовані російською владою до РФ та на тимчасово окуповані території України.  

Нові санкції запроваджені проти десяти фізичних та юридичних осіб, зокрема російських чиновників та молодіжних організацій РФ. Серед них – російська так звана молодіжна військово-патріотична мілітарна організація «Юнармія», заснована міноборони РФ. Зазначимо, що цю організацію було включено до списку санкцій США через «підтримку зусиль Росії щодо підриву суверенітету і територіальної цілісності України шляхом мілітаризації та ідеологічної обробки школярів». Також вона ввійшла в санкційні списки України, Канади та Швейцарії.

Під британські санкції також потрапили:

  • російський гімнаст Микита Нагорний, який очолює «Юнармію»;
  • директор російського центру військово-спортивної підготовки і патріотичного виховання молоді «Воїн» Ігор Казарезов;
  • депутат так званої Херсонської обласної думи Андрій Сабінов;
  • керівник херсонського регіонального штабу «Юнармії» Серафім Іванов;
  • колишня так звана міністерка освіти Запорізької області Олена Шапурова;
  • Валентина Лаврик, яка керує освітніми процесами в тимчасово окупованому Криму;
  • директорка Херсонського дитбудинку Тетяна Завальська, яка допомагала РФ з викраденням українських дітей;
  • директор Олешківського інтернату Віталій Сук.

«Жодну дитину ніколи не можна використовувати як пішака у війні, але те, що Володимир Путін націлив на українських дітей, показує, до якої межі він дійде у своїй місії стерти Україну та її народ з мапи світу», – наголосив очільник британського МЗС Девід Ламмі.

Нагадаємо, днями з тимчасово окупованих територій України, які перебувають під контролем російських загарбників, вдалося повернути ще п’ятнадцятьох дітей. Частину з них агресор планував забрати до своєї армії. 

До слова, правоохоронці повідомили про підозру російському окупанту, який під час боїв за Миколаїв депортував 15 українських дітей до РФ. 

Теги: росія санкції діти Велика Британія депортація

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ми є свідками створення геополітичного та економічного блоку»
Мета китайсько-російського тандему одна: збаламутити світ, і таким чином зруйнувати міжнародний порядок
22 жовтня, 08:10
Марко Рубіо - кандидат Трампа на посаду держсекретаря
Як бачить світ Марко Рубіо, кандидат Трампа на посаду держсекретаря?
14 листопада, 13:34
Причини смерті журналістки досі невідомі
Росіяни не повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в полоні
20 жовтня, 20:19
Президент подякував Сполученим Штатам за підтримку України
США виділять Україні $20 млрд: реакція Зеленського
23 жовтня, 20:27
З 1 січня 2025 року Україна стане 125-ю державою – учасницею Міжнародного кримінального суду
Завершення ратифікації Римського статуту та тисяча кожному українцю від президента. Головне за 25 жовтня
25 жовтня, 21:09
Путін зустрівся з Ердоганом
Ердоган зустрівся з Путіним: говорили про Україну
24 жовтня, 00:25
Внаслідок атаки у багатоповерхівці на Солом’янці виникла пожежа в кількох квартирах на другому та третьому поверхах
Чорні стіни, відірвана батарея: у мережі з'явилося відео із понівеченої квартири на Солом'янці
30 жовтня, 09:03
Остін зазначив, що КНДР відправила близько 10 тис. солдатів для тренувань у Росії, і РФ оснащує цих військових одягом та зброєю своєї армії
Чи принесуть солдати з КНДР перемогу Путіну? Відповідь Остіна
30 жовтня, 21:45
скриншот відео
ISW оцінив удар українських безпілотників по кораблях РФ у Каспійському морі
7 листопада, 10:43

Економіка

Британія наклала санкції на причетних до примусової депортації українських дітей
Британія наклала санкції на причетних до примусової депортації українських дітей
Найдурніші витрати бюджету США: Ілон Маск пригрозив рейтингом
Найдурніші витрати бюджету США: Ілон Маск пригрозив рейтингом
Ціна на оливкову олію у світі зміниться: прогноз найбільшого виробника
Ціна на оливкову олію у світі зміниться: прогноз найбільшого виробника
Стало відомо, чому Чехія імпортує нафту і газ російського походження
Стало відомо, чому Чехія імпортує нафту і газ російського походження
Санкції змусили Індію різко відмовитись від купівлі алмазів у Росії
Санкції змусили Індію різко відмовитись від купівлі алмазів у Росії
У Польщі найбільший хімічний концерн вироблятиме вибухівку
У Польщі найбільший хімічний концерн вироблятиме вибухівку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 листопада: ситуація на фронті
46K
«Час грає проти нас». Командир «Азова» звернувся до військового командування
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 листопада 2024
35K
Українська співачка купила БТР для Збройних сил
19K
Міноборони анонсувало реформування системи мобілізації
18K
США звинуватили Китай у лицемірстві під час засідання Радбезу ООН

Новини

Росіяни у Глухові вбили матір та дитину, «Хезболла» погодилась на перемир'я з Ізраїлем: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлиива хмарність та сильний вітер: прогноз погоди на 19 листопада
Сьогодні, 05:50
Друга тривога у Києві тривала більше години
Сьогодні, 03:34
19 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Світ реагує на дозвіл Україні бити по Росії, влада Москви заявила про удари БпЛА: головне за ніч
Вчора, 07:00
На Заході дощитиме, на решті території сухо: прогноз погоди на 18 листопада
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua