Британія наклала санкції на причетних до примусової депортації українських дітей

Як зазначає МЗС Британії, понад 19,5 тис. українських дітей були примусово передані або депортовані російською владою до РФ та на тимчасово окуповані території України

Під обмеження потрапила російська мілітарна організація «Юнармія»

Велика Британія запровадила нові санкції проти десяти фізичних та юридичних осіб РФ, причетних до незаконної депортації українських дітей. Про це повідомило британське міністерство закордонних справ.

Як зазначає відомство, понад 19 500 українських дітей були примусово передані або депортовані російською владою до РФ та на тимчасово окуповані території України.

Нові санкції запроваджені проти десяти фізичних та юридичних осіб, зокрема російських чиновників та молодіжних організацій РФ. Серед них – російська так звана молодіжна військово-патріотична мілітарна організація «Юнармія», заснована міноборони РФ. Зазначимо, що цю організацію було включено до списку санкцій США через «підтримку зусиль Росії щодо підриву суверенітету і територіальної цілісності України шляхом мілітаризації та ідеологічної обробки школярів». Також вона ввійшла в санкційні списки України, Канади та Швейцарії.

Під британські санкції також потрапили:

російський гімнаст Микита Нагорний, який очолює «Юнармію»;

директор російського центру військово-спортивної підготовки і патріотичного виховання молоді «Воїн» Ігор Казарезов;

депутат так званої Херсонської обласної думи Андрій Сабінов;

керівник херсонського регіонального штабу «Юнармії» Серафім Іванов;

колишня так звана міністерка освіти Запорізької області Олена Шапурова;

Валентина Лаврик, яка керує освітніми процесами в тимчасово окупованому Криму;

директорка Херсонського дитбудинку Тетяна Завальська, яка допомагала РФ з викраденням українських дітей;

директор Олешківського інтернату Віталій Сук.

«Жодну дитину ніколи не можна використовувати як пішака у війні, але те, що Володимир Путін націлив на українських дітей, показує, до якої межі він дійде у своїй місії стерти Україну та її народ з мапи світу», – наголосив очільник британського МЗС Девід Ламмі.

Нагадаємо, днями з тимчасово окупованих територій України, які перебувають під контролем російських загарбників, вдалося повернути ще п’ятнадцятьох дітей. Частину з них агресор планував забрати до своєї армії.

До слова, правоохоронці повідомили про підозру російському окупанту, який під час боїв за Миколаїв депортував 15 українських дітей до РФ.