У Чехії затримали одного з лідерів сирійських курдів

За затриманого курда Туреччина обіцяла винагороду в мільйон доларів

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган привітав затримання в Празі одного з ватажків партії PYD (Партія «Демократичний союз» у Сирії) - Саліха Муслюма. Ердоган висловив надію на швидку його видачу Туреччині. За словами турецького лідера, рішення про винуватість чи невинуватість Муслюма - компетенція судових органів. Саліх Муслюм



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За затриманого курда Туреччина обіцяла винагороду в мільйон доларів

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган привітав затримання в Празі одного з ватажків партії PYD (Партія «Демократичний союз» у Сирії) - Саліха Муслюма. Ердоган висловив надію на швидку його видачу Туреччині.

За словами турецького лідера, рішення про винуватість чи невинуватість Муслюма - компетенція судових органів.

Саліх Муслюм розшукується за «червоним циркуляром» Інтерполу. Він був затриманий 24 лютого в Празі.

Рішення про затримання Муслюма було прийнято відділенням Інтерполу в Чехії на підставі звернення турецької сторони.

Чеська сторона повідомила, що рішення про арешт терориста буде прийнято судом Чехії, про що в терміновому порядку буде проінформована турецька сторона.

Віце-прем'єр Туреччини Бекір Боздаг повідомив, що МЗС, МВС та мінюст Туреччини уживають заходів щодо екстрадиції Саліха Муслюма.

Ім'я колишнього співголови PYD / PKK Салиха Муслюма було включено в список особливо небезпечних злочинців, яких розшукують за лінією МВС Туреччини. За його затримання призначена нагорода в чотири мільйони турецьких лір (більше одного мільйона доларів США).

Джерело: Анадолу