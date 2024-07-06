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У Чехії рибалка спіймав велетенського сома: як він учинив з уловом

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Чехії рибалка спіймав велетенського сома: як він учинив з уловом
Якубу довелося боротися з рибою протягом 20 хвилин, перш ніж вдалося витягнути здобич із води
фото: Bild

Довжина сома становила 2,61 метра, а вага перевищила 130 кг

Поїздка на риболовлю до Південної Моравії, неподалік чеського міста Брно, стала для рибалки Якуба Вагнера величезним сюрпризом. Йому вдалося спіймати найбільшу рибу у своєму житті – довжина велетенського сома становила 2,61 метра, а вага перевищила 130 кг. Про це пише Bild.

«Сом живий! Звичайно, я його не з'їв, а випустив у воду відразу після вимірювання. Тож він усе ще плаває. Ба більше, така величезна риба все одно не їстівна. З роками у сомі накопичується багато шкідливих речовин», – розповів 43-річний рибалка журналістам.

Якуб повідомив, що рибалив зі свого човна. Коли на його гачок попалася гігантська рибина, йому довелося боротися з нею протягом 20 хвилин, перш ніж вдалося витягнути здобич із води.

«Він був здоровим, красивим та дуже сильним. Про те, щоб убити його, не могло бути й мови. Такі великі екземпляри дуже важливі для екосистеми, вони регулюють популяцію дрібніших риб у воді», – пояснив Вагнер.

Нагадаємо, що троє рибалок-порушників були спіймані на річці Марківка в села Велика Кісниця. Про це повідомляє Вінницький рибоохоронний патруль. Чоловіки рибалили серед білого дня і своїми діями завдали збитків на 190 тисяч гривень.

До слова, Волинський рибоохоронний патруль на своїй сторінці у Facebook опублікував дивний фотозвіт, яким доводить, що вони не споживають конфісковану рибу самі і не продають її на базарі, а віддають на благодійність.

Так, 2 квітня Луцький зоопарк отримав в дар аж 8,3 кг водних біоресурсів, тепер ця риба має піти на корм тваринам.

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Теги: зоопарк благодійність липень

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