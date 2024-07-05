Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Обладнання від БФ молодіжної ініціативи «Надія» і Фонду Дениса Парамонова отримали лікарні на передовій

Волонтерська ініціатива
Дарія Демяник
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Обладнання від БФ молодіжної ініціативи «Надія» і Фонду Дениса Парамонова отримали лікарні на передовій
Лікарі рятують життя захисників завдяки обладнанню, що надають волонтери
фото: paramonovfund.com.ua

Загалом лише за останні кілька місяців меценатами придбано і доставлено на передову обладнання на суму близько 15 млн грн

Благодійний фонд Дениса Парамонова та Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» з партнерами надали лікарням на передовій одразу чотири «штучні нирки», п’ять апаратів Esay Pulse Schiller для проведення реанімаційних дій, а також електрохірургічний апарат.

Сьогодні медустанови у прифронтових містах та на передовій потребують підвищеної уваги, адже не завжди вони мають в достатній кількості сучасне обладнання за допомогою якого можна рятувати життя. Апарти Esay Pulse Schiller (Швейцарія) використовуються для реанімаційних дій як в польових умовах та під час евакуації, так і у відділеннях інтенсивної терапії. Апарати Prismaflex – «штучні нирки» для пацієнтів з гострою нирковою недостатністю. Завдяки такому обладнанню на Харківському, Запорізькому та Донецькому напрямках вдасться врятувати ще більше життів українських захисників та захисниць.

Загалом лише за останні кілька місяців придбано і доставлено на передову обладнання на суму близько 15 млн грн.

Обладнання від БФ молодіжної ініціативи «Надія» і Фонду Дениса Парамонова отримали лікарні на передовій фото 1
фото: paramonovfund.com.ua

Під час останнього візиту на Донеччину благодійники передали електрохірургічний апарат, медичний відсмоктувач, апарат для герметизації судин та інше медичне обладнання госпіталю ДПСУ, який базується безпосередньо поблизу лінії зіткнення.

Засновник Благодійного фонду Денис Парамонов наголошує на тому, що благодійники мають згуртуватися для нарощування допомоги лікарням.

«Сьогодні у держави є дуже багато нагальних завдань, а тому частину відповідальної роботи з забезпечення медустанов у прифронтових містах та селах мають взяти на себе саме меценати та благодійні організації. Разом з партнерами ми робимо усе можливе, щоб якомога більше українців отримали кваліфіковану медичну допомогу. Тому намагаємося знаходити різноманітне сучасне обладнання, доставляючи його у відповідні медзаклади. У багатьох випадках йдеться дійсно про унікальне обладнання, завдяки якому лікарі мають змогу рятувати життя», – зазначив Парамонов.

Обладнання від БФ молодіжної ініціативи «Надія» і Фонду Дениса Парамонова отримали лікарні на передовій фото 2

У свою чергу голова наглядової ради фонду «Надія», перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації Валерій Дубіль підкреслив важливість співпраці благодійних організацій.

«Співпраця фонду «Надія», Фонду Дениса Парамонова, і меценатів, які включаються у наші благодійні проєкти, – це приклад ефективної роботи із забезпечення медичних закладів на лінії фронту найнеобхіднішим обладнанням. Від того, наскільки добре оснащений шпиталь, напряму залежить якість і ефективність допомоги, а головне – життя наших воїнів, які вони зможуть врятувати», – розповів Валерій Дубіль.

Додамо, що цю благодійну ініціативу також підтримують меценати та підприємці Святослав Нечипоренко, Андрій Здесенко, Анатолій Шкрібляк, Андрій Милованов та Олексій Омельяненко. Благодійний фонд Дениса Парамонова та БФ молодіжної ініціативи «Надія» разом з партнерами з перших днів повномасштабного вторгнення надає системну допомогу прифронтовим шпиталям. Закуплено і доставлено у лікарні поблизу лінії зіткнення критичного медичного обладнання на суму більш ніж 100 млн грн.

Зокрема, це три кабінети гастроколоноскопії, більше десяти апаратів ШВЛ, більше десяти апаратів для непрямого масажу серця, десятки швидких, два апарати КТ і МРТ-апарат, ультразвукові скальпелі, і багато іншого дороговартісного обладнання, необхідного для порятунку життів.

Читайте також: Інститут серця отримав від Дениса Парамонова та SMK Group обладнання на 5 млн грн
Теги: благодійність Україна волонтер

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наріман Джелял, перший заступник Голови Меджлісу кримськотатарського народу
Ми чекали на цю радісну подію. Наріман Джелял вже на волі!
29 червня, 09:11
Путін постійно бреше, що РФ напала на Україну через своє прагнення вступити у НАТО
Перестановки у ФСБ, які викривають брехню Путіна
23 червня, 13:46
Салліван пояснив, чи може Трамп розірвати безпекову угоду між Україною та США
Трамп може розірвати безпекову угоду України зі США? Білий дім відповів
16 червня, 14:20
Офіційні особи США та Німеччини запропонували, щоб Альянс під час саміту у липні пообіцяв, що Україна має «міст» до членства в НАТО, а не «незворотний шлях»
Союзники обговорюють, які зобов'язання надати Україні для вступу в НАТО
19 червня, 16:29
Міжнародна спілка електрозв'язку розглядає скарги на втручання російських супутників у роботу телеканалів
Україна поскаржилась ООН на Росію через злам супутникових каналів
25 червня, 18:35
Переговори про вступ України та Молдови до ЄС офіційно стартують 25 червня в Люксембурзі
Вступ України в ЄС. У Люксембурзі розпочалися переговори (оновлено)
25 червня, 11:48
Частково виготовляється в Україні: машина розмінування MV-10 успішно пройшла сертифікацію
Частково виготовляється в Україні: машина розмінування MV-10 успішно пройшла сертифікацію
25 червня, 15:22
Голова Пентагону підкреслив продовження підтримки України
«Україна не одна»: очільник Пентагону розповів, якої допомоги чекати від США
3 липня, 08:56
В Одесі прогриміли вибухи
В Одесі прогриміли вибухи
Вчора, 16:49

Економіка

Сайт «Укрзалізниці» не витримує? Що відбувається із купівлею квитків онлайн
Сайт «Укрзалізниці» не витримує? Що відбувається із купівлею квитків онлайн
Обладнання від БФ молодіжної ініціативи «Надія» і Фонду Дениса Парамонова отримали лікарні на передовій
Обладнання від БФ молодіжної ініціативи «Надія» і Фонду Дениса Парамонова отримали лікарні на передовій
Валютна лібералізація дозволить залучити міжнародні інвестиції у відновлення енергетики – експерт
Валютна лібералізація дозволить залучити міжнародні інвестиції у відновлення енергетики – експерт
Не вистачає коштів: Мінсоцполітики перегляне видатки на соцвиплати
Не вистачає коштів: Мінсоцполітики перегляне видатки на соцвиплати
Боргова криза в енергетиці стримує нові інвестиції в енергопотужності – Харченко
Боргова криза в енергетиці стримує нові інвестиції в енергопотужності – Харченко
Комітет Ради схвалив до другого читання законопроєкт про підвищення акцизів на пальне
Комітет Ради схвалив до другого читання законопроєкт про підвищення акцизів на пальне

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
14K
Море – не туалет: курорт Іспанії вводить штраф для туристів
12K
На що українці згодні заради миру, або Про маніпуляції у соцопитуваннях
12K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 05 липня: ситуація на фронті
9864
Путін по-іншому заговорив про мирні переговори. Аналіз ISW
8855
На Івано-Франківщині місцеві жителі перекрили дорогу та заблокували роботу ТЦК (відео)

Новини

Чи можна звільнити прем’єра під час війни? Пояснює юрист-конституціоналіст
Сьогодні, 14:14
Атака дронів на Росію, попередні результати виборів у Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:32
Доктор технічних наук розповіла, як у домашніх умовах перевірити якість вершкового масла
Вчора, 16:41
На Харківщині перевірять підрядників, які будували фортифікації – Синєгубов
Вчора, 12:58
Довічна дискваліфікація: Головний метхолдинг країни розповів про «червоні прапорці» для постачальників
Вчора, 12:39
Як краще зберігати хліб? Відповідь професора-харчового технолога
Вчора, 09:47

Прес-релізи

Інноваційні підходи управління командою під час війни. У Києві пройде щорічний HR Wisdom Summit
Інноваційні підходи управління командою під час війни. У Києві пройде щорічний HR Wisdom Summit
4 липня, 12:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua