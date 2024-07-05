Обладнання від БФ молодіжної ініціативи «Надія» і Фонду Дениса Парамонова отримали лікарні на передовій

Загалом лише за останні кілька місяців меценатами придбано і доставлено на передову обладнання на суму близько 15 млн грн

Благодійний фонд Дениса Парамонова та Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» з партнерами надали лікарням на передовій одразу чотири «штучні нирки», п’ять апаратів Esay Pulse Schiller для проведення реанімаційних дій, а також електрохірургічний апарат.

Сьогодні медустанови у прифронтових містах та на передовій потребують підвищеної уваги, адже не завжди вони мають в достатній кількості сучасне обладнання за допомогою якого можна рятувати життя. Апарти Esay Pulse Schiller (Швейцарія) використовуються для реанімаційних дій як в польових умовах та під час евакуації, так і у відділеннях інтенсивної терапії. Апарати Prismaflex – «штучні нирки» для пацієнтів з гострою нирковою недостатністю. Завдяки такому обладнанню на Харківському, Запорізькому та Донецькому напрямках вдасться врятувати ще більше життів українських захисників та захисниць.

Загалом лише за останні кілька місяців придбано і доставлено на передову обладнання на суму близько 15 млн грн.

Під час останнього візиту на Донеччину благодійники передали електрохірургічний апарат, медичний відсмоктувач, апарат для герметизації судин та інше медичне обладнання госпіталю ДПСУ, який базується безпосередньо поблизу лінії зіткнення.

Засновник Благодійного фонду Денис Парамонов наголошує на тому, що благодійники мають згуртуватися для нарощування допомоги лікарням.

«Сьогодні у держави є дуже багато нагальних завдань, а тому частину відповідальної роботи з забезпечення медустанов у прифронтових містах та селах мають взяти на себе саме меценати та благодійні організації. Разом з партнерами ми робимо усе можливе, щоб якомога більше українців отримали кваліфіковану медичну допомогу. Тому намагаємося знаходити різноманітне сучасне обладнання, доставляючи його у відповідні медзаклади. У багатьох випадках йдеться дійсно про унікальне обладнання, завдяки якому лікарі мають змогу рятувати життя», – зазначив Парамонов.

У свою чергу голова наглядової ради фонду «Надія», перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації Валерій Дубіль підкреслив важливість співпраці благодійних організацій.

«Співпраця фонду «Надія», Фонду Дениса Парамонова, і меценатів, які включаються у наші благодійні проєкти, – це приклад ефективної роботи із забезпечення медичних закладів на лінії фронту найнеобхіднішим обладнанням. Від того, наскільки добре оснащений шпиталь, напряму залежить якість і ефективність допомоги, а головне – життя наших воїнів, які вони зможуть врятувати», – розповів Валерій Дубіль.

Додамо, що цю благодійну ініціативу також підтримують меценати та підприємці Святослав Нечипоренко, Андрій Здесенко, Анатолій Шкрібляк, Андрій Милованов та Олексій Омельяненко. Благодійний фонд Дениса Парамонова та БФ молодіжної ініціативи «Надія» разом з партнерами з перших днів повномасштабного вторгнення надає системну допомогу прифронтовим шпиталям. Закуплено і доставлено у лікарні поблизу лінії зіткнення критичного медичного обладнання на суму більш ніж 100 млн грн.

Зокрема, це три кабінети гастроколоноскопії, більше десяти апаратів ШВЛ, більше десяти апаратів для непрямого масажу серця, десятки швидких, два апарати КТ і МРТ-апарат, ультразвукові скальпелі, і багато іншого дороговартісного обладнання, необхідного для порятунку життів.