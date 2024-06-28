Місячний календар на липень 2024: коли новий та повний Місяць

Як змінюються фази Місяця у липні та який це матиме вплив на людину

Фази Місяця можуть впливати на багато факторів в нашому житті тому краще знати коли саме буде повний Місяць у липні.

Фази Місяця у липні 2024

З 1 по 5 липня – спадаючий Місяць.

6 липня – новий Місяць або молодик.

З 8 по 20 липня – зростаючий Місяць.

21 липня – повний Місяць, або повня.

З 22 по 31 липня – спадаючий Місяць.

Місячний календар на липень 2024

Місячний календар на липень 2024 року інфографіка: glavcom.ua

Коли молодик в липні 2024 року?

Новий Місяць, або молодик – це перша фаза Місяця, коли Місяць стоїть поміж Землею та Сонцем майже на одній прямій через, що ми бачимо його у вигляді тонкого серпа. Цей період вважають початком Місячного календарю. У липні 2024 року новий місяць настає 6 липня о 01:57 ранку.

Як молодик впливає на людину?

Людина відчуває себе енергійнішою, її емоції стають яскравішими, її метаболізм покращується та її фізичний стан покращується під час нового Місяця. Це призводить до покращення справ і загального відновлення.

Фаза нового Місяця – початок нового місячного циклу, період, коли варто планувати, але не втілювати в життя заплановане.

Коли повний Місяць у липні 2024 року?

Повний Місяць, або повня – це фаза Місяця коли Земля знаходиться між Сонцем та Місяцем. Завдяки цьому видно освітлену частину Місяця у вигляді диску. Повний місяць у липні 2024 року припадає на 21 липня.

Як повний Місяць впливає на людину?

Незважаючи на те, що Повний Місяць вважається піком енергії, він також є несприятливим періодом, який може призвести до надмірних емоцій і необдуманих дій. Люди часто втомлюються і страждають від безсоння під час повного Місяця. Отже, краще уникати важливих рішень і відпочити.

Період повного Місяця може викликати погане самопочуття фото: freepik.com

Сприятливі та несприятливі дні липня

Сприятливий період буде з 7 по 20 липня (зростаючий Місяць). Для реалізації та виконання бажань підходять такі дати: 4, 11, 12, 15, 18, 19, 25, 26 - саме в ці дні липня варто починати свою власну справу або робити те, про що давно мріяли.

Несприятливі дні в червні: 6 липня (молодий Місяць) та 21 липня (повний Місяць). В ці два дні краще утримуватись від імпульсивних рішень та початку чогось нового. Також в такі дати варто відмовитись від серйозних рішень: 2, 6, 8, 10, 14, 17, 20, 28.

Сприятливі дні за сферами

Сприятливими днями для різних сфер варто вважати такі дати: 4, 11, 12, 15, 18, 19, 25, 26 липня.

Для роботи та нового старту будуть кращими дні: З 7 по 20 липня та 23, 24 липня.

Якщо ви плануєте весілля, то краще обрати такі дати: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 30 липня. Саме на ці числа може вийти міцний та надійний шлюб.

Для подорожей та поїздок краще обирати 5, 7, та з 9 по 21 липня.