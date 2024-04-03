Волинські рибоохоронці довели, що не привласнюють собі рибу, яку забирають у браконьєрів (фото)

Волинський рибоохоронний патруль випустив дивний реліз про реалізацію аж 8 кг риби

Волинський рибоохоронний патруль на своїй сторінці у Facebook опублікував дивний фото-звіт, яким доводить, що вони не споживають конфісковану рибу самі і не продають її на базарі, а віддають на благодійність.

Так, 2 квітня Луцький зоопарк отримав в дар аж 8,3 кг водних біоресурсів, тепер ця риба має піти на корм тваринам.

Працівники Волинського рибоохоронного патруля передали 8,3 кг водних біоресурсів до Луцького зоопарку фото Волинський рибоохоронний патруль

«Вилучені у порушників водні біоресурси зберігаються на складі Управління. Відповідно до рішень районних судів про конфіскацію водних біоресурсів, комісією приймається рішення щодо безоплатної передачі риби на корм тваринам у вигляді благодійної допомоги. У даному випадку риба передається комунальному підприємству Луцький зоопарк», – йдеться у повідомленні.

Тепер залишилося з'ясувати, як відбуваєтьcя розподіл такої кількості їжі між усіма тваринами зоопарку, які люблять ласувати рибою.

Нагадаємо, із 1 квітня 2024 року в Україні розпочалася щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов риби. Порушників чекає покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків.

За риболовлю під час нересту накладають штраф в розмірі від 1 700 до 6 800 грн або обмеження (позбавлення) волі на строк до трьох років з конфіскацією знарядь, засобів промислу та всього добутого.

Нагадаємо, в уряді планують у декілька разів збільшити штрафи за незаконне рибальство. Вважається, що це допоможе збільшити державний бюджет та зберегти рибу. Відповідний проєкт Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо охорони водних біоресурсів та середовища їх існування» зареєстрували на сайті Верховної Ради.

До слова, починаючи із 19 жовтня 2023 року в Україні розпочала роботу Єдина державна електронна система управління галуззю рибного господарства (еРиба).