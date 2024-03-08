Улов на 190 тис гривень. На Вінничинні затримали бракон'єрів

Троє чоловіків, не зважаючи на сувору заборону, займалися добуванням червонокнижних видів риб. Ловили вони вирезубів.

Державні інспектори задокументували грубе порушення правил рибальства

Троє рибалок-порушників були спіймані на річці Марківка в села Велика Кісниця. Про це повідомляє Вінницький рибоохоронний патруль.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чоловіки рибалили серед білого дня і своїми діями завдали збитків на 190 тисяч гривень.

«Державні інспектори задокументували грубе порушення правил рибальства: троє чоловіків, не зважаючи на сувору заборону, займалися добуванням червонокнижних видів риб. Ловили вони вирезубів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В результаті своїх неправомірних дій – їх улов становив 19 веризубів, що спричинило збитки рибному господарству на суму 190 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні.

На всіх винних осіб були складені адміністративні протоколи за ч.2 ст.90 КУпАП, які будуть спрямовані на розгляд до суду.