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Улов на 190 тис гривень. На Вінничинні затримали бракон'єрів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Улов на 190 тис гривень. На Вінничинні затримали бракон'єрів
Троє чоловіків, не зважаючи на сувору заборону, займалися добуванням червонокнижних видів риб. Ловили вони вирезубів.
фото: Вінницький рибоохоронний патруль

Державні інспектори задокументували грубе порушення правил рибальства

Троє рибалок-порушників були спіймані на річці Марківка в села Велика Кісниця. Про це повідомляє Вінницький рибоохоронний патруль.

Чоловіки рибалили серед білого дня і своїми діями завдали збитків на 190 тисяч гривень.

«Державні інспектори задокументували грубе порушення правил рибальства: троє чоловіків, не зважаючи на сувору заборону, займалися добуванням червонокнижних видів риб. Ловили вони вирезубів.

В результаті своїх неправомірних дій – їх улов становив 19 веризубів, що спричинило збитки рибному господарству на суму 190 тисяч гривень», – йдеться у повідомленні.

На всіх винних осіб були складені адміністративні протоколи за ч.2 ст.90 КУпАП, які будуть спрямовані на розгляд до суду.

Теги: рибальство браконьєр

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