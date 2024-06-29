Календар рибалки на липень 2024: коли гарно клює
Календар рибалки підкаже дні для чудової риболовлі у липні
Під час риболовлі не відомо і не можна бути впевненим на всі 100%, чим все закінчиться. Кожен досвідчений рибалка або новачок, готуючись до риболовлі, оцінює погоду, збирає снасті, підбирає насадку та враховує особливості водойми. Успіх риболовлі залежить від знань і досвіду рибалки, а також від вдачі.
Отже, заплануйте риболовлю та скористайтесь календарем рибалки на липень 2024 року.
Також зазначимо, що у другу неділю липня відзначається День рибалки – у 2024 році цей день припадає на 14 липня.
Календар рибалки на липень 2024
Для вдалої риболовлі рибалка повинен враховувати безліч факторів, одним з яких є календар, в якому надаються рекомендації щодо найкращих днів клювання. Ці дані ґрунтуються з врахуванням впливу фаз Місяця на поведінку риби. Зазвичай найбільш активним є риба під час зростаючого і спадаючого Місяця. Для визначення оптимального часу риболовлі також варто враховувати погодні умови та активність комах.
Сприятливими днями для риболовлі у липні будуть такі дати:
- найкращі дні для клювання: 1, 10-16, 28-31 липня.
- хороші дні для клювання: 2-3, 9, 17-19, 25-27 липня.
- слабкі для клювання: 4-5, 7-8, 20-24 липня.
Несприятливі дні для клювання: 6 (молодий Місяць) та 21 липня (повний Місяць),
Що клює в липні 2024
В липні вже можна спокійно ловити всі види річкових та озерних риб, заборона на вилов риби через нерест вже не діє. Для риболовлі найкраще підійдуть не глибокі водойми.
У липні активно клюють такі риби: карась, короп, плітка, лящ, плоскирка та лин. Ловити краще на світанку.
|
Вид риби та місце лову
|
Чим ловити та наживка
|
Короп
озера, річки, водосховища
|
Фідер, поплавкова вудка
кукурудза, бойли, черв'як
|
Щука
річки, озера
|
Спінінг, жерлиця
живець, воблер, блешня
|
Сом
великі річки, водосховища
|
Донка, квок
живець, черв'як, печінка
|
Окунь
озера, річки, ставки
|
Спінінг, поплавкова вудка
живець, черв'як
|
Плітка
річки, озера, водосховища
|
Фідер, поплавкова вудка
черв'як, опариш, кукурудза
|
Лящ
озера, річки, водосховища
|
Фідер, донка
черв'як, опариш, перловка
|
Карась
ставки, озера, річки
|
Поплавкова вудка, фідер
черв'як, тісто, кукурудза
|
Судак
великі річки, водосховища
|
Спінінг, донка
живець, воблер, твістер
|
Форель
гірські річки, струмки
|
Махова вудка, спінінг
черв'як, блешня, мушка
|
Плоскирка
річки, озера, водосховища
|
Фідер, поплавкова вудка
опариш, черв'як, тісто
Штрафи за риболовлю
За порушення «Правил любительського рибальства» передбачена адміністративна та кримінальна (настає в разі заподіяння значної шкоди) відповідальність. За незаконний вилов передбачено штраф, який сплачується за кожну виловлену рибу, незалежно від розмірів.
Таблиця штрафів за видами риб
|
Вид
|
Розмір штрафу (грн)
|
Щука
|
3468
|
Судак
|
3587
|
Окунь
|
3162
|
Білизна
|
1649
|
Плітка
|
1564
|
Лящ
|
1649
|
Краснопірка
|
1564
|
Плоскірка
|
1564
|
Сазан
|3706
|
Сом
|5117
|
Лин
|1598
|
Рак
|3332
Важливо: в деяких регіонах діють обмеження на доступ до води через воєнний стан. Стежте за інформацією від місцевої влади щодо актуальних дозволів та заборон.
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