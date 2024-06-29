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Календар рибалки на липень 2024: коли гарно клює

Вікторія Марченко
glavcom.ua
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Календар рибалки на липень 2024: коли гарно клює
Сприятливі дні та несприятливі для рибалки у липні 2024
фото: freepik.com

Календар рибалки підкаже дні для чудової риболовлі у липні

Під час риболовлі не відомо і не можна бути впевненим на всі 100%, чим все закінчиться. Кожен досвідчений рибалка або новачок, готуючись до риболовлі, оцінює погоду, збирає снасті, підбирає насадку та враховує особливості водойми. Успіх риболовлі залежить від знань і досвіду рибалки, а також від вдачі.

Отже, заплануйте риболовлю та скористайтесь календарем рибалки на липень 2024 року.

Також зазначимо, що у другу неділю липня відзначається День рибалки – у 2024 році цей день припадає на 14 липня.

Календар рибалки на липень 2024

Для вдалої риболовлі рибалка повинен враховувати безліч факторів, одним з яких є календар, в якому надаються рекомендації щодо найкращих днів клювання. Ці дані ґрунтуються з врахуванням впливу фаз Місяця на поведінку риби. Зазвичай найбільш активним є риба під час зростаючого і спадаючого Місяця. Для визначення оптимального часу риболовлі також варто враховувати погодні умови та активність комах.

Календар рибалки на липень 2024
Календар рибалки на липень 2024
інфографіка: glavcom.ua

Сприятливими днями для риболовлі у липні будуть такі дати:

  • найкращі дні для клювання: 1, 10-16, 28-31 липня.
  • хороші дні для клювання: 2-3, 9, 17-19, 25-27 липня.
  • слабкі для клювання: 4-5, 7-8, 20-24 липня.

Несприятливі дні для клювання: 6 (молодий Місяць) та 21 липня (повний Місяць),

Що клює в липні 2024

В липні вже можна спокійно ловити всі види річкових та озерних риб, заборона на вилов риби через нерест вже не діє. Для риболовлі найкраще підійдуть не глибокі водойми. 

У липні активно клюють такі риби: карась, короп, плітка, лящ, плоскирка та лин. Ловити краще на світанку. 

Вид риби та місце лову

Чим ловити та наживка

Короп

озера, річки, водосховища

Фідер, поплавкова вудка

кукурудза, бойли, черв'як

Щука

річки, озера

Спінінг, жерлиця

живець, воблер, блешня

Сом

великі річки, водосховища

Донка, квок

живець, черв'як, печінка

 

Окунь

озера, річки, ставки

 Спінінг, поплавкова вудка

живець, черв'як

Плітка

річки, озера, водосховища

 Фідер, поплавкова вудка

черв'як, опариш, кукурудза

 

Лящ

озера, річки, водосховища

Фідер, донка

черв'як, опариш, перловка

Карась

ставки, озера, річки

Поплавкова вудка, фідер

черв'як, тісто, кукурудза

 

Судак

великі річки, водосховища

Спінінг, донка

живець, воблер, твістер

 

Форель

гірські річки, струмки

Махова вудка, спінінг

черв'як, блешня, мушка

 

Плоскирка

річки, озера, водосховища

Фідер, поплавкова вудка

опариш, черв'як, тісто

 

Штрафи за риболовлю

За порушення «Правил любительського рибальства» передбачена адміністративна та кримінальна (настає в разі заподіяння значної шкоди) відповідальність. За незаконний вилов передбачено штраф, який сплачується за кожну виловлену рибу, незалежно від розмірів.

Таблиця штрафів за видами риб

Вид

Розмір штрафу (грн)

Щука

3468

Судак

3587

Окунь

3162

Білизна

1649

Плітка

1564

Лящ

1649

Краснопірка

1564

Плоскірка

1564

Сазан

 3706

Сом

 5117

Лин

 1598

Рак

 3332

Важливо: в деяких регіонах діють обмеження на доступ до води через воєнний стан. Стежте за інформацією від місцевої влади щодо актуальних дозволів та заборон.

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Теги: рибальство риба водойма річка календар

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