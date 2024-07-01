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«Найпростіший вчинок у світі»: мільярдер Баффет віддав рекордну суму на благодійність

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Найпростіший вчинок у світі»: мільярдер Баффет віддав рекордну суму на благодійність
Баффет відомовився давати гроші Фонду Білла та Мелінди Гейтс
фото: CNBC

Відомий інвестор, який володіє акціями Berkshire Hathaway на суму майже 130 млрд, спрямує велику частку статку на потреби благодійності

Один із найбагатших людей на планеті Уоррен Баффет передав акції Berkshire Hathaway на суму $5,3 млрд. п'яти благодійним організаціям.

Уоррен Баффет робить щорічні пожертвування до п'яти благодійних організацій з 2006 року. Як пише видання CNBC, для мільярдера нинішня щорічна пожертва стала найбільшою. Загалом 9,93 млн акцій було передано до Фонду Білла та Мелінди Гейтс, а решта – до Фонду Сьюзан Томпсон Баффет, названий на честь покійної першої дружини інвестора, та три благодійні фонди, очолювані його дітьми – Говардом, Сьюзан та Пітером Баффетами.

Зазначається, що легендарний інвестор також дав зрозуміти, що його пожертвування Фонду Білла та Мелінди Гейтс, якому він пожертвував мільярди, припиняються. Фонд Гейтсів, один із найбільших у світі, відомий своєю діяльністю у сфері охорони здоров'я, а також боротьби з бідністю та гендерною рівністю. З 2006 по 2023 рік Баффет пожертвував фонду $39,3 млрд.

Після пожертвувань Баффет все ще володіє 207 963 акціями Berkshire та 2586 іншими акціями на суму близько $130 млрд.

У 2006 році він пообіцяв до кінця життя роздати на благодійність усі свої акції інвесткомпанії, на які припадає понад 99% його статків. У червні 2021 року Баффет відзвітував, що на 50% досяг своєї мети. Мільярдер зазначив, що роздавати гроші, які не приносять реальної користі йому самому чи його родині, – це «найпростіший вчинок у світі». «За десятиліття я накопичив майже незбагненну суму, просто займаючись улюбленою справою», – додав він.

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, 93-річний інвестор посідає десяте місце у списку найбагатших людей світу зі статком у $135 млрд.

В інтерв'ю Wall Street Journal Уоррен Баффет пояснив: після його смерті гроші, які накопичив, буде направлено до нового благодійного фонду, яким керуватимуть троє його дітей. Інвестор пояснив, що кошти фонду підуть на допомогу людям, яким не пощастило так, як йому та його родині. «У світі вісім мільярдів людей, і я і мої діти потрапили в найщасливішу соту частину з 1% або щось таке. Є багато способів допомогти людям», – сказав Баффет в інтерв'ю.

До слова, Баффет кілька разів змінював свій заповіт. Він прийшов до цього плану після того, як побачив, як його діти подорослішали за ці роки. Баффет сказав, що не давав жодних вказівок Сьюзі, Гові та Пітеру Баффетам. Але він поділився своїм поглядом на благодійність.

Діти Баффета – сини Пітер Баффетт (праворуч) і Говард Баффетт (ліворуч), і донька – Сьюзі Баффет
Діти Баффета – сини Пітер Баффетт (праворуч) і Говард Баффетт (ліворуч), і донька – Сьюзі Баффет
фото: REX

Сьюзі Баффет, якій 71 рік, очолює Фонд Шервуда, який сприяє розвитку дошкільної освіти та соціальної справедливості. Вона також очолює Фонд Сьюзен. Згідно з податковими деклараціями, фонд фінансує репродуктивні права, а також стипендії на навчання у коледжах.

Говард Баффет, якому 69 років, займається фермерством та очолює Фонд Говарда Г. Баффета, який працює над забезпеченням продовольчої безпеки, пом'якшенням конфліктів та боротьбою з торгівлею людьми. 

66-річний Пітер Баффет, музичний композитор та його дружина Дженніфер Баффет очолюють Фонд NoVo, проекти якого включають роботу з корінними громадами. 

Нагадаємо, швейцарського мільярдера індійського походження Пракаша Хіндудже і трьох членів його сім'ї було засуджено до тюремних термінів від чотирьох до чотирьох з половиною років за експлуатацію домашньої прислуги

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Теги: гроші благодійність

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