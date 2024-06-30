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Місячний посівний календар на липень 2024: коли краще збирати плоди та обробляти від паразитів

Вікторія Марченко
glavcom.ua
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Місячний посівний календар на липень 2024: коли краще збирати плоди та обробляти від паразитів
Посівний календар липня: варто звернути увагу на обробку від паразитів
фото: freepik.com

Посадковий місячний календар липня

У липні любителям городництва й садівництва слід звернути увагу на посадку та догляд за рослинами, враховуючи фази Місяця.

Використовуйте місячний посівний календар підготовлений «Главкомом», як надійного помічника в садово-городній справі, щоб отримати багатий врожай та забезпечити гармонійний розвиток саду та городу.

Сприятливі та несприятливі дні у липні

У липні вже закінчується сезон посадки та починається збір першого врожаю. Також городники й садівники проводять підкормку рослин та обрабляють їх від паразитів. Для підкормки краще обрати професійні добрива та не забувати про сильний пролив, через велику вірогідність засухи.

Сприятливі дні для посіву та посадки овочів: 1, 2, 12-20, 24, 25, 28, 29 липня.

Несприятливі дні для будь-яких робіт: 5-7, 21- 23 липня.

Місячний посівний календар на липень 2024

Якщо ви сплануєте свої садово-городні роботи з урахуванням посівного календаря на липень 2024 року, ви зможете оптимізувати всі процеси росту рослин і забезпечити високій врожай. Важливо пам'ятати, що різні фази Місяця та різні сузір'я зодіаку по-різному впливають на ріст і розвиток рослин.

Посівний календар на липень 2024
Посівний календар на липень 2024
інфографіка: glavcom.ua

Посівний календар на липень

«Главком» зібрав для вас всі найкращі дні у липні для різних видів рослин:

Коренеплоди
Картопля, топінамбур 1, 2, 28, 29
Морква, буряк, пастернак 1, 2, 28, 29
Редис, редька, ріпа 1, 2, 12-14, 26-29
Цибулеві
Цибуля на зелень, шніт 3-6, 30, 31
Цибуля порей 12-16, 19, 20
Овочі до столу та на зберігання
Томати, фізаліс 1, 2, 15, 16, 19, 20, 28, 29
Перець 15, 16, 19, 20
Огірки 1, 2, 12-20, 28, 29
Брокколі, цвітна капуста 12-14
Капуста, кейл 12-16, 19, 20
Селера черешкова та на листя 12-16, 19, 20
Спаржа 12-16, 19, 20
Кабачки, патисони, гарбуз 15, 16, 19, 20
Стручкові (квасоля, горох) 3, 4, 12-14, 19, 20, 30, 31
Міцелій 1, 2, 12-14, 24, 25, 28, 29
Зелень та трави
Салати, цикорій 12-16, 19, 20, 26, 27
Шпинат 1, 2, 19, 20, 24-29
Рукола, крес, листова гірчиця 15, 16, 26, 27
Мангольд, щавель 26, 27
Кріп, петрушка, кінза 12-20
Базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави 10-14, 26, 27
Лікарські та чайні культури 10-14
Мікрозелень 26-29
Плодово-ягідні
Суниця та полуниця 1-4, 15, 16, 28-31
Фундук 1, 2, 28, 29
Калина, шипшина, горобина 1, 2, 17, 18, 28, 29
Обліпиха 1, 2, 17, 18, 24, 25, 28, 29
Глід 1, 2, 15, 16, 28, 29
Смородина 1, 2, 8, 9, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 28, 29
Малина, ожина 1, 2, 15, 16, 26-31
Аґрус 1, 2, 15, 16, 19, 20, 28, 29
Виноград 1, 2, 12-18, 24, 25, 28, 29
Декоративні рослини
Однорічники 10-14
Цибулинні та бульбові 1-4, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 28-31
Трав’янисті багаторічники 10-14
Хвойні 6, 10, 11
Живі огорожі 8-11
Чагарники та дерева 1, 2, 8-11, 17, 18, 28, 29
Ліани 3, 4, 10, 11, 17, 18, 30, 31
Газони та грунтопокривники 10, 11, 17, 18, 26, 27
Сидерати 9-11, 14-18, 26, 27

Місячний календар садівника-городника на липень 2024

1-3 число: у цей період можна планувати пересадку суниці. Зверніть увагу, що врожай, зібраний у ці дні, не підійде для тривалого зберігання. Також цей час сприятливий для боротьби з хворобами рослин.

4-10 число: зібрані в цей час ягоди, фрукти та овочі чудово підходять для сушіння. Рекомендується обрізка плодових дерев і нарізування живців. Викопуйте цибулини квітів і готуйте їх для зберігання. Удобрюйте зернові культури та приведіть до ладу льох для зберігання врожаю.

11-12 число: відмовтеся від посадок у цей період. Зосередьтеся на поливі та розпушуванні рослин. Радикально обрізайте уражені частини рослин і прищипуйте верхівки томатів.

13-18 число: сприятливий період для збору дозрілих плодів і овочів. Починайте посіви на осінь. Рекомендується прополка, підгортання і догляд за чагарниками. Ефективно буде внесення добрив.

18-23 число: збирайте овочі для споживання. Цей період підходить для консервування фруктів, засолювання і сушіння овочів. Займіться також боротьбою з хворобами рослин.

23-28 число: чудовий час для консервування овочів і фруктів, а також для заготівлі варення та компотів. Цей період сприятливо впливає на насіння, коренеплоди та лікарські рослини, зібрані в цей час.

Кінець місяця: цей час підходить для приготування вина і соку. Збирайте овочі, зелень та ягоди. Коренеплоди, зібрані в цей період, добре зберігатимуться. Також час сприятливий для квіткових рослин. Приділіть увагу поливу і прополюванню.

Окрім всього цього, в липні також настає час для консервації та сушіння продуктів. Найкраще проводити ці роботи 1-4, 8-21, 28-31 липня.

Також, пам’ятайте, що у період зростання Місяцю ми садимо «вершки», а коли він спадає – «корінці». На молодий та повний Місяць краще нічого не садити.

Найкращі дні липня для садових робіт по видам

Вид садових робіт Дата
 Сапання бур’янів та інша обробка ґрунту 5, 21-23
Пророщування насіння 1, 2, 5, 12-16, 19, 20, 24, 25, 28, 29
Пікірування, проріджування 1, 2, 28, 29
Поливи 4, 12-20, 24, 25
Підживлення органічними добривами 1, 2, 5, 24, 25, 28, 29
Підживлення мінеральними добривами 15, 16, 19, 20
Компостування, закладка зелених добрив 5, 6, 21
Обрізка, омолодження, формування 6, 17, 18
Стрижка газону, косовиця трав 6, 17, 18
Встановлення та ремонт опор 3, 4, 10, 11, 17, 18, 30, 31
Прищипка, пасинкування 6, 12-20
Боротьба з шкідниками та хворобами 3-5, 6, 22, 23, 26, 27. 30, 31
Профілактичні обробки 3, 4, 10, 11, 17, 18, 30, 31
Заготівля живців 12-20
Щеплення та окулювання 6, 15, 16, 19, 20, 24, 25
Догляд за водоймами 1, 2, 28, 29
Обробка теплиць та парників 6-9, 21, 24, 25
Прибирання та ремонт 5-18, 21-23
Корчування та боротьба з порослю 1, 2, 30, 31
Збір врожаю 8, 9, 17-21
Збір насіння 7-9, 12-14, 21, 26, 27
Консервація, сушіння 1-4, 8-21, 28-31
Засолювання та квашення 7-9, 17-20

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Теги: квіти рослини літо буряк липень календар

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