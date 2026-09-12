Куди зникли урагани? В Атлантиці зафіксовано незвичайну аномалію

Замість очікуваних трьох ураганів цього сезону в Атлантиці поки не було жодного

Сезон ураганів в Атлантичному океані цього року відзначився незвичайно низькою активністю. Попри те, що вересень вважається піком сезону, в Атлантиці досі не сформувалося жодного урагану. Причиною цього фахівці називають вплив Ель-Ніньйо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Зазвичай до цього часу над Атлантикою встигають сформуватися близько восьми тропічних штормів, три з яких досягають сили урагану. Цього року виникло лише п'ять штормів – Артур, Берта, Крістобаль, Доллі та Едуар, однак жоден із них не перетворився на ураган.

Сезон ураганів в Атлантиці триває з 1 червня до 30 листопада, а його пік припадає саме на вересень. У період супутникових спостережень найпізнішою датою формування першого атлантичного урагану було 11 вересня. Такий показник фіксували у 2002 та 2013 роках. Нинішній сезон уже перевершив цей рекорд.

Крім того, Національний центр ураганів США не прогнозує утворення штормів в Атлантиці протягом найближчих семи днів. Фахівці пояснюють незвичайне затишшя впливом Ель-Ніньйо – природного кліматичного явища, яке цього року спостерігається в Тихому океані.

Під час Ель-Ніньйо поверхневі води центральної та східної частин тропічного Тихого океану стають теплішими, ніж зазвичай. Через це змінюється циркуляція атмосфери, а наслідки можуть відчуватися далеко за межами Тихого океану.



Ель-Ніньйо здатний впливати на температуру та кількість опадів у різних регіонах світу, спричиняючи в одних місцях посухи, а в інших – сильні зливи та повені. Зазвичай це явище триває від дев'яти до 12 місяців, хоча іноді може зберігатися довше.

В Атлантиці Ель-Ніньйо посилює зсув вітру – зміну його швидкості та напрямку залежно від висоти. Через це грозові системи можуть руйнуватися ще до того, як встигають перетворитися на тропічні шторми або урагани. Формуванню штормів також перешкоджає сухе та запилене повітря над регіоном.

Водночас у східній частині Тихого океану Ель-Ніньйо, навпаки, сприяє активності ураганів. Там цього сезону вже зафіксували 14 тропічних штормів. П'ять із них перетворилися на урагани, а три досягли третьої або вищої категорії.

Минулого тижня урагани Лоуелл, Каріна та Марі одночасно діяли у центральній та східній частинах Тихого океану. Ураган Лоуелл, зокрема, завдав значного впливу західним островам Гаваїв.

Зазначимо, що Ель-Ніньйо може позначитися і на погоді в Україні цієї осені. Кліматологиня Віра Балабух пояснювала, що його вплив на нашу країну буде опосередкованим – через зміни глобальної циркуляції атмосфери. Зокрема, це явище може сприяти хвилям тепла, які досягатимуть України. Разом із загальним потеплінням це підвищує ймовірність теплішої за норму осені та різких перепадів температур.