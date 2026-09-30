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Токіо побив історичний рекорд: у столиці Японії дощі ідуть 34 дні поспіль

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Токіо побив історичний рекорд: у столиці Японії дощі ідуть 34 дні поспіль
Люди з парасольками у центрі Токіо 29 вересня
фото: Kyodo

Попередній рекорд тривалістю 33 дні було встановлено влітку 2019 року

У центральній частині Токіо зафіксували 34-й день поспіль із опадами, що стало найдовшим подібним періодом за всю історію метеорологічних спостережень. Про це пише «Главком» із посиланням на Kyodo.

Безперервні дощі тривають у столиці ще з 27 серпня, а причиною цієї аномалії стали тайфуни, малорухомий осінній фронт та улоговина низького тиску. Попередній рекорд тривалістю 33 дні було встановлено влітку 2019 року.

Загальний обсяг опадів у центрі міста вже сягнув 629 мм, що майже втричі перевищує середньомісячну норму вересня, а найсильнішу зливу зареєстрували 21 вересня. Негода охопила значну територію всієї країни, спричинивши потужні синоптичні піки в регіонах, зокрема у префектурі Фукуї.

За прогнозами метеорологів, затяжні дощі на сході Японії триватимуть щонайменше до четверга.

Як відомо, наприкінці вересня – на початку жовтня у кількох областях України синоптики прогнозують перші заморозки. Найвідчутніше похолодання очікується у західних регіонах, нічна температура нижче нуля можлива і на Чернігівщині.

В Івано-Франківській області вночі 29 та 30 вересня, а також 1 жовтня прогнозують заморозки на поверхні ґрунту від 0° до -5°. Попередження стосується і самого Івано-Франківська. Синоптики оголосили І рівень небезпечності – жовтий.

Нагадаємо, раніше кліматологи попереджали, що осінь 2026 року в Україні буде нестабільною, з різкими перепадами температур. За прогнозами, наприкінці вересня на заході та півночі країни можливі перші заморозки на ґрунті, а у другій половині жовтня вони можуть стати регулярними.

Водночас фахівці зазначали, що загалом осінь може бути теплішою за норму через вплив Ель-Ніньйо, однак це не виключає короткочасних різких похолодань і ранніх заморозків.

Теги: Японія дощ

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