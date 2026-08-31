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Катастрофічна повінь у Непалі: кількість загиблих перевищила 900

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Катастрофічна повінь у Непалі: кількість загиблих перевищила 900
Масштабна повінь сталася вранці 26 серпня у гірському районі Расува на півночі Непалу
фото: Reuters

Серед зниклих безвісти є 592 іноземці

У Непалі кількість загиблих унаслідок руйнівних повеней сягнула 903 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Зокрема, також кількість зниклих безвісти в Непалі різко зросла. За даними Національного управління з питань зменшення ризиків та управління надзвичайними ситуаціями, ця цифра зараз становить 4 247 осіб – це більше, ніж у неділю, коли вона дорівнювала 2 502.

Катастрофічна повінь у Непалі: кількість загиблих перевищила 900 фото 1
фото: Reuters
Катастрофічна повінь у Непалі: кількість загиблих перевищила 900 фото 2
фото: Reuters
Катастрофічна повінь у Непалі: кількість загиблих перевищила 900 фото 3
фото: Reuters

Серед зниклих безвісти:

  • 3 655 громадян Непалу;
  • 592 іноземці.

Щодня знаходять десятки тіл, і підтверджена кількість загиблих у Непалі на цей час зросла до 903 осіб, порівняно з 781 у неділю.

Нагадаємо, масштабна повінь сталася 26 серпня у гірському районі на кордоні Непалу та контрольованого Китаєм Тибету. Непал найбільше постраждав від стихії, однак серед зниклих є громадяни різних країн. Район на кордоні Непалу й Тибету популярний серед туристів і паломників, крім того, там працює багато іноземців.

За інформацією посольства України в Індії, станом на вечір 28 серпня було відомо про 62 громадян України, з якими втрачено зв’язок унаслідок раптової повені та зсуву ґрунту в окрузі Расува провінції Багматі.

Теги: стихійні лиха Непал повінь

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