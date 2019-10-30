Ученые назвали самую сексуальную позу для фото



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Ученые из США, Португалии и Швеции выяснили, как необходимо позировать, чтобы выглядеть на фото привлекательно

В результате ряда исследований идеальной позой был признан контрапост, когда натурщица опирается на одну ногу.

Оказалось, что именно эта поза позволяет визуально улучшить соотношение талии и бедер. Именно этот показатель является неосознанным индикатором фертильности и состояния здоровья человека.

Считается, что женщины с низким индексом WHR (примерно 0,7) наиболее привлекательны для мужчин. Как правило, это обладательницы фигуры грушевидной формы или «песочные часы».

Исследователи заметили, что контрапост часто используется в искусстве, особенно для изображения женских фигур. «Мы считаем, что художники интуитивно поняли, что эта поза более привлекательна, и применили ее в своих произведениях», — поделился один из авторов исследования, профессор Фарид Пажухи из Университета Британской Колумбии, Канада.

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Чтобы проверить, так ли это на практике, ученые создали 3D-аватары женщин в разных позах, в том числе с опорой на одну ногу. Фигурки, которые можно было рассмотреть с разных ракурсов, показали 68 гетеросексуальным студентам: 25 парням и 43 девушкам.

Участников исследования попросили выбрать наиболее привлекательные. И у девушек, и у парней популярностью пользовались именно те фигуры, которые опирались на одну ногу.

Ученые также пришли к выводу, что индекс WHR применим и к определенным движениям. Благодаря удачному соотношению талии и бедер сексуальными кажутся ходьба на каблуках, походка моделей по подиуму и танец живота.