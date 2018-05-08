У Данії побудують дерев'яний хмарочос у формі спіралі

Споруда розташується неподалік від Копенгагена посеред заповідних лісів

У Данії цієї осені планують завершити будівництво дерев'яного хмарочоса - 45-метрова спіралеподібна конструкція відкриє туристам панорамний вид на лісові простори Зеландії, пише The Local. [GALLERY_BLOCK] «Батьком» цього незвичайного об'єкту є датська архітектурна фірма Effect. [READ_MORE] За їхнім задумом, дерев'яний