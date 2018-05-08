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    У Данії побудують дерев'яний хмарочос у формі спіралі

    Споруда розташується неподалік від Копенгагена посеред заповідних лісів
    У Данії цієї осені планують завершити будівництво дерев'яного хмарочоса - 45-метрова спіралеподібна конструкція відкриє туристам панорамний вид на лісові простори Зеландії, пише The Local. [GALLERY_BLOCK] «Батьком» цього незвичайного об'єкту є датська архітектурна фірма Effect. [READ_MORE] За їхнім задумом, дерев'яний
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    Споруда розташується неподалік від Копенгагена посеред заповідних лісів

    У Данії цієї осені планують завершити будівництво дерев'яного хмарочоса - 45-метрова спіралеподібна конструкція відкриє туристам панорамний вид на лісові простори Зеландії, пише The Local.

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    У Данії побудують дерев'яний хмарочос у формі спіралі
    У Данії побудують дерев'яний хмарочос у формі спіралі
    У Данії побудують дерев'яний хмарочос у формі спіралі

    «Батьком» цього незвичайного об'єкту є датська архітектурна фірма Effect.

    За їхнім задумом, дерев'яний хмарочос стане привабливим доповненням до «Табору розваг».

    На території парку вже розташований спортивний комплекс з мотузковими стежками і повітряними маршрутами.

    «Табір пригод» щорічно відвідують 18 тисяч осіб, з відкриттям нової пам'ятки кількість туристів планують збільшити до ста тисяч.

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