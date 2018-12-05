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    У світі

    У Держдепі розраховують, що Македонія стане членом НАТО у 2020 році

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    Прапори Македонії та НАТО - У Держдепі розраховують, що Македонія стане членом НАТО у 2020 році
    Прапори Македонії та НАТО

    Північна Македонія зможе стати 30-м членом НАТО вже через 18 місяців

    США розраховують, що Македонія приєднається до НАТО у середині 2020 року, і до цього часу угода про перейменування має бути повністю реалізована.

    Про це в інтерв'ю Reuters заявив заступник помічника державного секретаря США у справах Європи і Євразії Метью Палмер.

    «Я не думаю, що немає підстав не вважати, що Північна Македонія зможе стати 30-м членом НАТО вже через 18 місяців», - сказав він.

    Він зазначив, що НАТО вже запросив Македонію приєднатися до Альянсу, і цей процес може швидко зрушити з місця після імплементації угоди про перейменування Македонії, яку ще належить ратифікувати парламентами Македонії та Греції.

    Проте представник Держдепу США висловив занепокоєння через «ворожий вплив» Росії як в Македонії, так і в інших країнах Західних Балкан - у Боснії, Сербії, Чорногорії, Албанії та Косовому. Він звинуватив Росію в спробах підірвати європейські та євроатлантичні прагнення країн Західних Балкан.

    «Росія не може вирішити, що Македонія може або не може зробити щодо відносин з європейськими та євроатлантичними інститутами», - сказав Палмер.

    Раніше повідомлялося, що Європейський союз і НАТО привітали рішення парламенту Македонії, який схвалив початок процедури перейменування країни в Республіку Північна Македонія.

     Читайте також статтю: Афінська дилема. Чи закриє Греція двері Македонії до НАТО?
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    Росія США НАТО Македонія Держдепартамент США
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