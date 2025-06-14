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У Дубаї сталася масштабна пожежа у 67-поверховому хмарочосі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У Дубаї сталася масштабна пожежа у 67-поверховому хмарочосі
Місцева влада та забудовник вже співпрацюють задля надання тимчасового житла для евакуйованих громадян
фото з відкритих джерел

Усі 3820 мешканців з 764 квартир були успішно евакуйовані в безпечне місце

У Дубаї спалахнула велика пожежа в хмарочосі Dubai Marina. 67-поверхова житлова будівля Marina Pinnacle відома також як Tiger Tower, горіла близько шести годин. Вогонь охопив верхні поверхи комплексу, а потім поширився на інші частини будівлі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The National.

Унаслідок події постраждалих немає, адже всі 3820 мешканців з 764 квартир були успішно евакуйовані в безпечне місце.

У Дубаї сталася масштабна пожежа у 67-поверховому хмарочосі фото 1

На місці чергують бригади швидкої допомоги та медичний персонал, готові надати мешканцям медичну та психологічну підтримку.

Місцева влада та забудовник вже співпрацюють задля надання тимчасового житла для евакуйованих громадян.

Пожежа озпочалася близько 21:30 годині 13 червня на верхніх поверхах хмарочоса Tiger Tower, розташованого у діловому районі міста.

Під час інциденту очевидці зафіксували відео, на якому видно, як полум’я охопило частину будівлі, а екстрені служби швидко прибули на місце. Багато мешканців залишили будівлю і перебували на вулиці, поки рятувальники стримували поширення вогню.

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Причини займання наразі встановлюються, триває розслідування.

Раніше на стоянці для мотоциклів у Чунціні на південному заході Китаю спалахнула масштабна пожежа. 

До слова, у вівторок, 27 травня 2025 року, на хімічному заводі в східній китайській провінції Шаньдун стався потужний вибух, внаслідок якого в небо піднялися густі стовпи диму.

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Теги: пожежа рятувальники відео ОАЕ

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