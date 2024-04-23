У Фінляндії закривають культовий музей Леніна

На місці музею Леніна відкриють новий музей Nootti, присвячений відносинам Фінляндії зі східним сусідом

У фінському місті Тампере закривається музей Леніна. Як повідомляє Yle, музей, заснований товариством «Фінляндія-СРСР», пропрацював у Тампере 78 років.

В часи холодної війни музей був сценою для демонстрації східної політики Фінляндії, і в ньому встигли побувати всі ключові радянські лідери.

Після розпаду СРСР музей Леніна став культовим. Він викликав ностальгію у відвідувачів, будучи певний час єдиним музеєм Леніна у світі. У 2016 році музей повністю оновили: його назва збереглася, хоча експозиція змінила фокус та зосередилася на критичних моментах історії Радянського Союзу.

Директор музею Калле Калліо Фото: Juha Kokkala / Yle

«Історія не закінчилася після розпаду СРСР, і ми не хочемо залишатися заручниками минулого. Жорстокість авторитаризму повернулася в Росію, але навряд чи це пов'язано з померлим понад сто років тому Леніним. Колишня назва більше не відповідає змісту нашої експозиції, вводить відвідувачів в оману і викликає непорозуміння», – сказав директор музею Калле Калліо.

У лютому наступного року на місці музею Леніна відкриється новий музей східних стосунків Nootti. Згідно з прес-релізом музею, Nootti краще відповідатиме потребам відвідувачів музею, що змінилися.

У Тампере створять сучасний музей політичної історії, присвячений відносинам фінів та росіян, Радянському Союзу та сучасності. Музей розглядатиме спільну історію країн з часів революції в Росії та здобуття Фінляндією незалежності аж до епохи НАТО.

Директор музею Калле Калліо вважає, що історія східних відносин є цікавою для сучасної публіки, і що Nootti стане шановним музеєм.

«Рішення про закриття музею Леніна та заснування Nootti було прийнято виключно музеєм, – каже Калліо. – Ні політики, ні спонсори аж ніяк не вплинули на нього».

Нагадаємо, Український інститут національної пам’яті визнав Михайла Булгакова символом російської імперської політики та оприлюднив фаховий висновок щодо належності об’єктів, присвячених російському письменнику до символіки російської імперської політики.

Читайте також: Чому українська школа навчає учнів культурної меншовартості

До слова, Міністерство освіти і науки України переглянуло навчальну програму для школярів на 2022-2023 роки. Із програми зарубіжної літератури виключили більшість російських та білоруських письменників. Замість них діти читатимуть твори Жана де Лафонтена, О. Генрі, Анни Ґавальди, Ульфа Старка, Джона Бойна, Е. Шмітта, Йозефа Рота, Александра Гранаха тощо. Водночас у програмі залишили тексти Булгакова, Гоголя, Кузнецова й Ільфа та Петрова.

Читайте також: Чому важливо очищатись від залишків «русського міра»?

Музей Булгакова в Києва назвав висновок Українського інституту національної пам’яті щодо письменника Михайла Булгакова «ненауковим і маніпулятивним». Про це йдеться на сайті літературно-меморіального музею Михайла Булгакова.

Так, наукові працівники музею вважають, що висновок Інституту нацпам'яті «не експертизою повною мірою». Вони зауважують, що більшість тверджень, викладених у висновку, подані «без аргументації, мають вигляд емоційно забарвлених, з розмитими інтерпретаціями, визначень».