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В Іжевську спалахнула масштабна пожежа (фото)

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
В Іжевську спалахнула масштабна пожежа (фото)
фото: МНС РФ

Після пожежі за медичною допомогою звернулися двоє людей

У російському місті Іжевську горить будівля підприємства з виробництва пакетів на 1 000 квадратних метрах. Про це повідомляє МНС РФ

За даними російського відомства, з місця пожежі 36 осіб евакуювалися самостійно, але ще одна людина може бути всередині.

В Іжевську спалахнула масштабна пожежа (фото) фото 1
В Іжевську спалахнула масштабна пожежа (фото) фото 2

Російські пожежники додали, що на місці працюють понад 80 осіб і 27 одиниць техніки.

Згодом стало відомо, що пожежу ліквідували. За медичною допомогою звернулися двоє людей.

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Нагадаємо, ввечері, 7 квітня, у російському Краснодарі спалахнули пожежі, які охопила два склади з матеріалами для взуття. Пожежа охопила два склади в селищі Індустріальний у Краснодарському краї.

Раніше у Ростові місцеві жителі почули кілька вибухів. Вони пролунали під час сильної пожежі у місті. Пожежа нібито розпочалася біля зернового термінала. Водночас російське МНС пише про те, що «загорівся ангар». Дим видно у різних частинах міста.

До слова, у російському місті Саратов невідомий підпалив так званий музей історії «СВО». Це вже друга спроба підпалу з грудня 2023 року. 

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Теги: пожежа музей

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