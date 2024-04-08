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Інститут нацпам'яті визнав Булгакова українофобом. Столичний музей зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Інститут нацпам'яті визнав Булгакова українофобом. Столичний музей зробив заяву
Науковці музею Булгакова стверджують, що восьмеро з дев'яти членів комісії «не мають фаху, релевантного темі дослідження»
фото з відкритих джерел

Наукові працівники музею вважають, що висновок комісії стосовно Булгакова «містить маніпуляції і фактологічні помилки»

Музей Булгакова в Києва назвав висновок Українського інституту національної пам’яті щодо письменника Михайла Булгакова «ненауковим і маніпулятивним». Про це йдеться на сайті літературно-меморіального музею Михайла Булгакова.

Так, наукові працівники музею вважають, що висновок Інституту нацпам'яті «не експертизою повною мірою». Вони зауважують, що більшість тверджень, викладених у висновку, подані «без аргументації, мають вигляд емоційно забарвлених, з розмитими інтерпретаціями, визначень».

«Наведені аргументи стосовно постаті, творчості М. Булгакова явно перебільшені, тенденційні, поверхневі, не базуються на джерелах або спотворюють їх. Метафорична, емоційно-категорична подача тез говорить більше про особисту неприязнь та тенденційність сприйняття авторів, аніж про наукову, фахову експертизу», – йдеться в повідомленні музею.

Також науковці музею стверджують, що восьмеро з дев'яти членів комісії «не мають фаху, релевантного темі дослідження», тому не мають відповідної компетенції. Вони зауважують, що члени комісії приписують Булгакову погляди його персонажів поза аналізом задокументованих поглядів автора.

«Наявність в колективі літературознавця мала б забезпечити розгляд творчості Булгакова шляхом аналізу літературного процесу, ідеології та влади в СРСР у 1920-х-1940-х рр. І зовсім дивним, виходячи з домінування в колективі експертів-істориків, є відсутність врахування історичних контекстів подій», – йдеться в повідомленні.

За словами фахівців музею, висновок також містить маніпуляції і фактологічні помилки у біографічних даних Булгакова та його родини, а також не містить посилання на джерела, згідно з якими зроблені висновки. Музей у своїй заяві розглядає твердження висновку і спростовує їх.

Пресслужба музею зазначає, що висновок щодо належності географічних об'єктів, назв юридичних осіб, пам’ятників та пам’ятних знаків Булгакову до символіки російської пропаганди має ґрунтуватися на повноцінному дослідженні із посиланнями на джерела.

«В публічному обговоренні текст Висновку хибно інтерпретується громадськістю, як власне експертиза, що зумовлює змішування поданих на початку категоричних емоційних тверджень із суперечливими та вряди-годи безпідставними аргументами. Звертаємо увагу, що висновок має ґрунтуватися на повноцінному дослідженні, яке своєю чергою має містити посилання на джерела. Вимагаємо оприлюднити текст повного експертного дослідження, адже без вичерпної фахової аргументації висновок комісії не може вважатися науковим», – зазначає пресслужюа.

Як повідомлялося, Український інститут національної пам’яті визнав Михайла Булгакова символом російської імперської політики та оприлюднив фаховий висновок щодо належності об’єктів, присвячених російському письменнику до символіки російської імперської політики.

До слова, Міністерство освіти і науки України переглянуло навчальну програму для школярів на 2022-2023 роки. Із програми зарубіжної літератури виключили більшість російських та білоруських письменників. Замість них діти читатимуть твори Жана де Лафонтена, О. Генрі, Анни Ґавальди, Ульфа Старка, Джона Бойна, Е. Шмітта, Йозефа Рота, Александра Гранаха тощо. Водночас у програмі залишили тексти Булгакова, Гоголя, Кузнецова й Ільфа та Петрова.

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Теги: музей Київ Український інститут національної пам'яті

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