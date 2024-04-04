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Парламент Фінляндії підтримав безстрокове закриття кордону з РФ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Парламент Фінляндії підтримав безстрокове закриття кордону з РФ
Поточне закриття кордонів закінчується 14 квітня, але уряд Фінляндії вирішив його безстроково продовжити
фото: Vayla

Фінські кордони з країною-агресоркою будуть закриті доти, доки уряд Фінляндії не ухвалить інше рішення

Фінський уряд вирішив, що сухопутні прикордонні переходи між Фінляндією та Росією поки що залишаться закритими. Про це повідомляє газета Helsingin Sanomat.

Таким чином, пункти перетину кордону на східному кордоні Фінляндії не будуть відкриті 14 квітня, коли закінчується поточне закриття – вони будуть закриті доти, доки не буде ухвалене інше рішення. Крім того, водні прикордонні переходи в Хаапасаарі, порту Нуйямаа і Сантіо будуть закриті для руху прогулянкових суден з 15 квітня. Таким чином, уряд країни готується до того, що явище інструменталізації міграції може поширитися і на водний транспорт.

«Це було б небезпечно для людей, які намагаються висадитися на берег, і створило б додаткове навантаження на морські рятувальні служби», – йдеться в повідомленні МВС Фінляндії.

З минулої осені Росія звозить до східного кордону Фінляндії шукачів притулку, тобто перетворює людей, які шукають притулку або кращого життя, на «інструмент» для досягнення власних цілей. На думку фінського уряду, це має на меті вплинути на національну безпеку та громадський порядок країни. Тому з середини грудня східний кордон був закритий, за винятком прикордонної станції Вайніккала, призначеної для поїздів.

«Згідно з розумінням фінської влади, це довгострокова ситуація. Протягом весни не було отримано жодних спостережень, на підставі яких можна було б вважати, що ситуація суттєво змінилася. Крім того, з весною збільшуються можливості для посилення тиску», – підкреслив міністр внутрішніх справ Марі Рантанен.

Рантанен додав, що у РФ в районах, близьких до кордонів Фінляндії, «перебувають сотні, а можливо, навіть тисячі» людей, які можуть бути використані як інструмент тиску на  Фінляндію.

Нагадаємо, у вересні минулого року Фінляндія ухвалила рішення припинити допуск в країну авто на російських номерах. Крім того, обмеження стосуватимуться і тих російських автомобілів, які вже перебувають на території країни.

Як повідомлялося, Фінляндія повністю закрила свої кордони з Росією через потік мігрантів, переважно з Близького Сходу, які намагаються перетнути кордон і шукають притулку. За заявами фінських урядовців, російська влада навмисно заохочує мігрантів їхати до Фінляндії, намагаючись дестабілізувати країну. Пункти пропуску мали відкритися 15 січня, проте Фінляндія вирішила залишити їх закритими.

Теги: росія Фінляндія транспорт кордон

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