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    Хакери зламали комп'ютери ООН

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    За даними Bloomberg, доступ до мереж ООН був у хакерів вже 5 квітня - Хакери зламали комп'ютери ООН
    За даними Bloomberg, доступ до мереж ООН був у хакерів вже 5 квітня
    Фото з відкритих джерел

    Хакери отримали інформацію, яка може бути використана «проти установ міжнародної організації»

    У 2021 році хакери зламали комп'ютерні мережі ООН і отримали масив даних, які можна використовувати як компромат проти співробітників організації. Про це пише Bloomberg з посиланням на компанію Resecurity.

    Зазначається, що для кібератаки зловмисники використовували ім'я користувача і пароль співробітника ООН, ймовірно, куплені в даркнеті. Таким чином вони отримали інформацію, яка може бути використана «проти установ міжнародної організації».

    За даними Bloomberg, доступ до мереж ООН був у хакерів вже 5 квітня.

    «Такі організації, як ООН, є цінною мішенню для кібершпіонажу ... Їх мета полягала в тому, щоб зібрати компромат на якомога більшу кількість користувачів в мережі, щоб збирати розвіддані в довгостроковій перспективі», – зазначив генеральний директор Resecurity Джин Ю.

    За даними дослідження Positive Technologies, число хакерських атак по всьому світу в другому кварталі 2021 року зросла на 0,3 відсотка в порівнянні з першими трьома місяцями року. Ключовим зброєю хакерів дослідники назвали шкідливе програмне забезпечення.

    Раніше стало відомо, що хакери оприлюднять сенсаційну інформацію про Лукашенка та його режим.

    Теги: ООН кібератака кібербезпека хакер
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    Хакери зламали комп'ютери ООН