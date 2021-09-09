Хакери зламали комп'ютери ООН

За даними Bloomberg, доступ до мереж ООН був у хакерів вже 5 квітня

Хакери отримали інформацію, яка може бути використана «проти установ міжнародної організації»

У 2021 році хакери зламали комп'ютерні мережі ООН і отримали масив даних, які можна використовувати як компромат проти співробітників організації. Про це пише Bloomberg з посиланням на компанію Resecurity.

Зазначається, що для кібератаки зловмисники використовували ім'я користувача і пароль співробітника ООН, ймовірно, куплені в даркнеті. Таким чином вони отримали інформацію, яка може бути використана «проти установ міжнародної організації».

За даними Bloomberg, доступ до мереж ООН був у хакерів вже 5 квітня.

«Такі організації, як ООН, є цінною мішенню для кібершпіонажу ... Їх мета полягала в тому, щоб зібрати компромат на якомога більшу кількість користувачів в мережі, щоб збирати розвіддані в довгостроковій перспективі», – зазначив генеральний директор Resecurity Джин Ю.

За даними дослідження Positive Technologies, число хакерських атак по всьому світу в другому кварталі 2021 року зросла на 0,3 відсотка в порівнянні з першими трьома місяцями року. Ключовим зброєю хакерів дослідники назвали шкідливе програмне забезпечення.

Раніше стало відомо, що хакери оприлюднять сенсаційну інформацію про Лукашенка та його режим.