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Франція хоче зняти санкції з російського олігарха через таємну угоду – FT

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Франція хоче зняти санкції з російського олігарха через таємну угоду – FT
Французька сторона наполягає, щоб Усманова прибрали зі списку обмежень
фото з відкритих джерел

За даними ЗМІ, Париж нібито пов’язує виключення Алішера Усманова зі списку ЄС зі звільненням французьких громадян, яких утримує Азербайджан

Франція намагається домогтися виключення російсько-узбецького мільярдера Алішера Усманова із санкційного списку Євросоюзу в межах можливої домовленості про звільнення французьких громадян, яких утримують в Азербайджані. Про це пише Financial Times, повідомляє «Главком».

За даними видання, Париж разом зі Словаччиною виступив проти продовження санкцій ЄС у попередньому форматі. Французька сторона наполягає, щоб Усманова прибрали зі списку обмежень, а питання його санкційного статусу стало частиною ширших переговорів із владою Азербайджану.

Йдеться про кількох громадян Франції, які перебувають під вартою в Азербайджані. Їхні справи стали одним із найбільш чутливих питань у відносинах Парижа та Баку.

Одним із затриманих є французький громадянин Мартін Раян. За даними журналістів, він опинився під вартою в Азербайджані після загострення відносин між двома країнами. Французька влада вважає його затримання політично мотивованим і домагається звільнення своїх громадян.

Затримання французів відбувалися на тлі різкого погіршення відносин між Парижем і Баку. Азербайджан звинувачував Францію у втручанні у свої внутрішні справи та підтримці Вірменії, тоді як французька сторона критикувала дії азербайджанської влади щодо опозиції та затриманих іноземців.

У цьому контексті французька влада, за даними FT, розглядає можливість використати питання санкцій проти Усманова як один із елементів переговорів.

Через відсутність одностайності країн ЄС продовження санкційного режиму опинилося під загрозою. Зрештою держави погодилися продовжити його лише на один тиждень, щоб отримати додатковий час для переговорів.

Йдеться про санкції проти близько 2600 російських фізичних та юридичних осіб, запроваджені після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Для їх продовження необхідна згода всіх держав-членів ЄС.

Видання називає можливу домовленість щодо Усманова «дивовижною». За даними видання, це може стати першим випадком, коли послаблення санкцій ЄС безпосередньо пов’язують зі звільненням людей, яких утримує інша держава.

Варто зазначити, що Алішер Усманов – російський мільярдер узбецького походження, який тривалий час був одним із найбагатших бізнесменів Росії. Він має значні активи у металургії, телекомунікаціях та інших секторах економіки.

Євросоюз запровадив проти Усманова санкції у 2022 році. У ЄС вважають його наближеним до президента Росії Володимира Путіна та пов’язують його бізнес-інтереси з російською економікою. Сам Усманов оскаржує санкції в європейських судах і заперечує підстави для їхнього застосування.

За інформацією журналістів, більшість країн ЄС не підтримують виключення Усманова зі санкційного списку. Деякі держави побоюються, що такий крок створить прецедент і спровокує інших російських бізнесменів вимагати аналогічного пом’якшення обмежень.

Крім того, якщо Усманова виключать зі списку, інші країни можуть поставити питання про санкції проти інших російських олігархів.

Таким чином, Франція фактично намагається пов’язати питання звільнення своїх громадян із санкційною політикою ЄС щодо російського бізнесу. Остаточне рішення щодо Усманова наразі не ухвалене, а країни Євросоюзу мають додатковий час для переговорів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив на неприпустимості будь-яких дискусій про послаблення санкцій проти російського бізнесу, який підтримує війну. За його словами, це особливо важливо на тлі системних російських атак на цивільні об'єкти та підприємства.

Глава держави зазначив, що 12 вересня російські війська випустили майже 500 «шахедів», завдаючи ударів по аграрних, металургійних та логістичних потужностях. Серед атакованих були, зокрема, об'єкти індійського, американського та польського бізнесу.

Окремо Зеленський згадав російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Президент заявив, що вони мають знайти сміливість зробити конкретні кроки проти війни, а не отримувати нові економічні можливості на тлі російського терору проти України.

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Теги: санкції Франція Європа олігархи

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