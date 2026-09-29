Нове серце і мрія про велике Lego. Зворушлива історія порятунку шестирічного хлопчика з Буковини

Кардіохірург Довгалюк Аркадій поруч з Миколою та його мамою

Звістка, що для сина знайшлося донорське серце, викликала в матері одночасно радість і тривогу

Шестирічному Миколі Жеребову з Чернівецької області пересадили донорське серце після тривалого лікування та важких ускладнень. Коли родині повідомили, що знайшовся донор, хлопчик із мамою були вдома. Про пережите Оксана розповіла кореспонденту «Главкома» під час заходу «У ритмі життя. Дві сторони однієї історії» у Центрі кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

За словами мами, Микола ще не до кінця розумів, що відбувається. Йому пояснили, що вони їдуть до лікарні лікувати сердечко. Хлопчик уже звик до медзакладу, тому дорога на лікування не викликала в нього особливого занепокоєння.

Натомість сама Оксана найбільше боялася повторення попереднього важкого досвіду з ЕКМО, коли дитина перебувала в комі.

Звістка про знайдене донорське серце для сина приголомшила матір. «Відчула й тривогу, і радість, такий сплеск емоцій. Думала, як туди добратися, як саме», – пригадала Оксана.

За її словами, після успішної трансплантації родина насамперед зраділа, що хлопчик отримав нове серце і тепер може жити.

Також у Миколи з'явилася особлива мрія – великий Lego. Коли хлопчику подарували конструктор, складати його взялася вже вся палата.

Як повідомлялося під час заходу, вроджену ваду серця у Миколки виявили ще до народження. Першу операцію йому провели у віці одного року, повторну – у п'ять.

Після ускладнень хлопчику знадобилася трансплантація. Донорське серце знайшли 19 березня 2026 року. Родина терміново вирушила з Чернівецької області до Києва за супроводу Національної поліції. Операцію провела команда Центру кардіології та кардіохірургії.

Також ветеран Юрій Микитенчук разом із лікарями поділився історією свого порятунку. Після важкого полону серце чоловіка працювало лише на 10%, а після його зупинки у лютому 2026 року лікарі 33 дні підтримували життя Юрія за допомогою апарату ЕКМО до моменту пересадки донорського органу.

Також український режисер Семен Горов, який переніс два інфаркти та операцію на відкритому серці, розповів, як підтримує здоров'я та продовжує працювати під час повномасштабної війни.